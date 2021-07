¿Le fueron infiel a Jacky Bracamontes?

Por un sospechoso tuit es que se cree que Martin Fuentes le fue infiel a la actriz y presentadora

De acuerdo con dicha información, podría ser posible que el esposo de Bracamontes tenga un hijo con otra mujer Esposo Jacky bracamontes infiel. En las redes sociales está corriendo el rumor de que a la presentadora de televisión y actriz mexicana, Jacky Bracamontes, le fueron infiel y que ella ya sabía sobre la aventura, pero eso no es lo más impactante del tema, puesto que esta relación salió a la luz después de que se conociera que la joven dio a luz a un varón fruto de su relación con Martin Fuentes. Las declaraciones las dio una cuenta en Twitter que sólo insinuó la aventura que había acontecido, pero en ningún momento aseguró que se tratara de Jacky, aunque sí fueron los usuarios quienes contestaron diciendo que se trataba de la querida presentadora, puesto que eran la única pareja que “tenía puras niñas” y que su esposo siempre deseó tener un hijo, de ser cierto, sería un golpe bajo para Bracamontes, puesto que ellos habían concebido un niño que falleció en el parto. Esposo Jacky Bracamontes infiel: El rumor Todo empezó en Twitter, cuando una cuenta dedicada a los espectáculos hizo una revelación que dejó a más de uno pensando e intrigado sobre la identidad de la persona de quien se estaba hablando, ya que aseguraba que se trataba de una famosa que sólo tenía hijas con su marido, así que las sospechas empezaron a cobrar vida, debido a que se podía saber de quien se trataba la noticia. Fue este tuit donde dicen que: “Lo que la esposa no pudo darle, después de muchos embarazos, está mujer lo logró a la primera. Le dio el tan deseado varoncito por él. Ellos tienen un acuerdo y él le pasa jugosa mensualidad para comprar su silencio. La esposa lo sabe”, lo que generó una polémica por saber la identidad de la mujer de la que se habla, aunque algunos espesaron a especular. Archivado como: esposo Jacky Bracamontes infiel

Esposo Jacky Bracamontes infiel: Aseguran que se trata de Jacky Pero fue la respuesta de una seguidora de la cuenta en Twitter, que hizo que “todas las miradas” se posaran en la presentadora Jacky Bracamontes, ya que es una de las pocas figuras del espectáculo mexicano que ha mantenido su matrimonio como uno de los más estables y que se han convertido en una de las parejas favoritas del medio: “¡Qué poca! Ella perdió un varoncito que venía junto con su primera hija y le llora cada que lo recuerda, eso fue cruel”, haciendo alusión a la situación que pasó la pareja hace unos cuantos años. La cuenta en Instagram “Chica Picosa” fue la que dio a conocer la noticia de Twitter, mencionando a sus seguidores que: “¿Qué tal? por este tweet qué traen en Twitter aseguran que se trata de Jacky Bracamontes y Martin Fuentes”, lo que hizo que varios de sus seguidores empezaran cuestionarse quién es la joven que aparece en las imágenes. Archivado como: esposo Jacky Bracamontes infiel

Esposo Jacky Bracamontes infiel: Se desconoce la identidad de la joven Aunque no se sabe quién es la madre del supuesto hijo de Martin Fuentes, sí se dio a conocer las imágenes del nacimiento del pequeño, donde luce en brazos de la mujer, quien se ve años más joven que Jacky y Martin, lo que causó que varias personas se empezaran a preguntar “quién era”, debido a que si se confirmara dicha noticia, significaría que a Bracamontes le habían sido infiel desde hace tiempo. En particular, lo que llama la atención de la fotografía, no es la edad de la mujer que sostiene al niño en brazos, sino que en su mano izquierda posa con un particular anillo en el dedo anular, ¿un anillo de promesa, quizá? porque de compromiso sería prácticamente imposible, a sabiendas que Martín está casado y su esposa sabe de su identidad, lo que hace que sea aún más raro la idea de una posible infidelidad o del nacimiento de otro niño de Fuentes. Archivado como: esposo Jacky Bracamontes infiel

Esposo Jacky Bracamontes infiel: Jacky en otras ocasiones expresó su dolor por perder a su único hijo La noticia sería un golpe bajo para la presentadora, quien en ocasiones anteriores ha confesado ante las cámaras que ella se la pasó muy mal y en una depresión constante desde que se le informó que el niño que iba a tener en su primer embarazo había nacido muerto, pero por fortuna su hija había sobrevivido; así que de ser realidad que su esposo tuvo un hijo con otra mujer, sería bastante doloroso para ella. De acuerdo con Infobae, la actriz y presentadora en una entrevista que hizo hace ya un tiempo, confesó cómo se sintió tras la pérdida de su bebé, mencionando que tras el nacimiento, la niña se encontró en terapia intensiva y fue su motor para salir adelante: “tenía la ilusión de que mi Jacky estaba en terapia intensiva, iba todos los días a verla, a alimentarla, pero estaba yo en una depresión muy fuerte”. Archivado como: esposo Jacky Bracamontes infiel

Esposo Jacky Bracamontes infiel: Su meta era tener un bebé varón Después de esa dura pérdida, la actriz y su marido habían intentado tener otro embarazo, donde está vez si diera como resultado traer un niño al mundo, pero está vez fue mediante una inseminación artificial, donde les habían asegurado que tendrían un par de niños debido a que el procedimiento estaba especificado para asegurarles el sexo del bebé, por ello se confiaron y fue una gran sorpresa cuando descubrieron que tendrían niñas. “Lo que hicimos fue separación de sexo y luego ya hicimos una inseminación, pero yo creo que se equivocaron y me pusieron a las niñas”, comentó en dicha entrevista, recordando como fue el traer al mundo a sus dos pequeñas gemelas, que la hizo convertirse en madre de cinco hijas, las cuales ha llegado a presumir en sus redes sociales, mostrando como es la calidad de su hogar. Archivado como: esposo Jacky Bracamontes infiel

“Nadie sabe lo que pasa” Después de que la cuenta de Instagram subiera la información sobre el supuesto nacimiento de otro hijo de Martín Fuentes, los usuarios no dudaron en responder a la problemática, mencionando que esperaban que no fuera cierto, ya que la presentadora de Televisión no se merecía dicho trato al haber sufrido tan traumática pérdida, pero hubo otras usuarias que mencionaron que nadie sabe que ocurre en sus vidas privadas. “Omg!, me fui para atrás con esta! No pues wow… Nadie sabe lo que hay detrás de la puerta más los que está dentro…”, comentó una joven, que rápidamente recibió la aprobación de otras internautas, que coincidían con su opinión, ya que nunca se sabe lo que pasa realmente en la vida de las personas que trabajan para el espectáculo.

“No es culpa de ella” Fueron otras usuarias quienes comentaron que Jacky no tenía la ‘culpa’ de no haber concebido al niño, sino que en todo caso el responsable era Martín, ya que los hombres son los que eligen el sexo del bebé desde su concepción, por ello, no se le debe de responsabilizar de que su marido le fuera infiel con la joven que señala la publicación, ni mucho menos de que esté “buscando” traer otro niño al mundo. “Pues, eso no es culpa de ella. Ya que la cromosoma del hombre es quien determina el sexo de un bebé. Que ignorancia por parte de él, de ser cierto esto”, comentó un internauta, mostrando su descontento ante la situación que estaba ‘pasando’ Jacky Bracamontes de ser cierta la paternidad de Martín y de la forma en como se retrato el nacimiento de ese bebé.

“Martin quería un hijo” Fueron otros usuarios quienes aseguraron que podría ser verdad la noticia de la paternidad de Martín, pues comentan que desde un inicio él quería tener un bebé varón y que al no tenerlo, pudo haber recurrido a otra persona, aunque ahora tenga que “pagar” por guardar el silencio de la madre del pequeño, así que no sería extraño que en algún momento se confirmara la noticia, además de que la culpa también la tendría la presentadora por permitir la situación. “La realidad es que es muy cierto que el Martín ha querido tener un hijo varón y pues claro desgraciadamente se les murió, el último embarazo de Jacky fue planeado y hasta llego a decir ella que lo que tendrían serían varones, pero bueno Dios no quiso que así fuera y les envió dos niñas más, si esto fuera verdad que mal por Jacky, ese hombre no la merece a parte de que le puso los cuernos salir con esto!!! pero bueno ahí la culpa la tendría Jacky por solapar sus cosas!!!”, mencionó la seguidora en la caja de comentarios.

“Qué pena por Jacky” Pero sin duda, la solidaridad se hizo presente entre las usuarias de la cuenta, quienes dicen que la peor parte la “cargará” Jacky ya que no es justo para ella recibir tan mala noticia y estar de acuerdo, sólo por las necesidades de su esposo, puesto que ya tienen cinco hijas y debería ser más que suficiente para Fuentes. “Dios quiera que no sea cierto Jacky se mira una linda persona y que feo si Martin le hizo eso.”, comentó una seguidora, que fue respaldada por varios comentarios de otros internautas que estuvieron de acuerdo con ella, ya que no creen justo que Bracamontes pase por un “acuerdo” como este, sólo para complacer a su esposo, ya que ella merece “más que eso”.

Siempre ha engañado a Jacky Pero el debate en la imagen que compartió la cuenta de Instagram no paró ahí, mencionado si es o no culpable Fuentes o si Jacky sufrirá, sino que varias personas hicieron al observaron de que el hombre probablemente había tenido más ‘romances’ escondidos, pero como está vez le resultó con un bebé en camino y que era lo que ‘siempre’ anhelo no pudo decir adiós y simplemente marcharse con la siguiente. “Él siempre la ha engañado… Qué hubo consecuencias de un hijo y fue varón eso ya otra cosa”, comentó una seguidora, dejando a más de una de acuerdo con su comentario, ya que si hay rumores del nacimiento de un bebé, también sería la prueba fehaciente de que Martín en más de una ocasión ha engañado a Bracamontes, pero está vez no lo pudo ocultar.