Sin embargo, llama la atención que justamente este fin de semana que ‘no le favoreció’ en su carrera, se haya desatado el escándalo de su supuesta infidelidad a Jacky Bracamontes, quien dicho sea de paso, no lo acompañó o al menos no apareció en algunas de sus fotos.

Acompañado de su mamá, en una carrera que tuvo y con un semblante serio, el esposo de Jacky Bracamontes admitió que no fue un buen fin de semana para él: “Un fin de semana muy complicado, con un resultado mal, terminamos P-8. No pudimos encontrar en todo el fin de semana un balance adecuado en el auto, pero vuelta a la hoja y concentrarse en León el 7 de Agosto. Gracias al equipo @hospeedracingoficial a mi ingeniero @hrichardsdriver, mi co-driver @pabloplg12. #wewintogetherandweloosetogether #teamwork #neverlosesight. LO MEJOR DE TODO ES QUE TUVE A MI MEJOR FAN, APOYO, MI JEFAAAAAA”, escribió.

“Tienes a tu santa madre como trofeo! Eso es lo mejor!!”, “El poder disfrutar de tu mamá al lado es el mejor trofeo”, “Ese fue el premio, tener a tu mom que mas es posible?”, “Que guapa es tu mami dios la bendiga siempre el resultado no fue bueno pero eres un campeón”, “Animo Martin a trabajar fuerte”, comentaron otras personas.

Otras personas señalaron: “Que chevere tener un papá Que le haga perder miedo y las llene de adrenalina y retos”, “Noooo por favor no madures sigue disfrutando con las pequeñas”, “Excelente papá”, “Que lindo papá es”, “El mejor papá del mundo”, “Eres de lo mejor sigue así con ese y cariño para tus hijas eres súper súper papá”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL ESPOSO DE JACKY BRACAMONTES MUY FELIZ CON SUS HIJAS

En el video donde Martin Fuentes disfruta tiempo junto a sus pequeñas hijas mientras Jacky Bracamontes lo graba, los comentarios de las personas apuntan a lo gran padre que es: “Wow eres un gran papá!! Mis respetos y con tus hijas preciosas nunca madures para que siempre disfrutes de ellas”, “No me canso de decir que este señor es un tremendo papá”, “ajaj alma de niño”.

En las redes sociales está corriendo el rumor de que a la presentadora de televisión y actriz mexicana, Jacky Bracamontes, le fueron infiel y que ella ya sabía sobre la aventura, pero eso no es lo más impactante del tema, puesto que esta relación salió a la luz después de que se conociera que la joven dio a luz a un varón fruto de su relación con Martin Fuentes.

Fue este tuit donde dicen que: “Lo que la esposa no pudo darle, después de muchos embarazos, está mujer lo logró a la primera. Le dio el tan deseado varoncito por él. Ellos tienen un acuerdo y él le pasa jugosa mensualidad para comprar su silencio. La esposa lo sabe”, lo que generó una polémica por saber la identidad de la mujer de la que se habla, aunque algunos espesaron a especular.

Las especulaciones en redes sociales no se hicieron esperar

Aunque no se sabe quién es la madre del supuesto hijo de Martin Fuentes, sí se dio a conocer las imágenes del nacimiento del pequeño, donde luce en brazos de la mujer, quien se ve años más joven que Jacky y Martin, lo que causó que varias personas se empezaran a preguntar “quién era”, debido a que si se confirmara dicha noticia, significaría que a Bracamontes le habían sido infiel desde hace tiempo.

En particular, lo que llama la atención de la fotografía, no es la edad de la mujer que sostiene al niño en brazos, sino que en su mano izquierda posa con un particular anillo en el dedo anular, ¿un anillo de promesa, quizá? porque de compromiso sería prácticamente imposible, a sabiendas que Martín está casado y su esposa sabe de su identidad, lo que hace que sea aún más raro la idea de una posible infidelidad o del nacimiento de otro niño de Fuentes. Archivado como: esposo Jacky Bracamontes infiel.