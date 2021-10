Dicha enfermedad fue una de las tantas secuelas que le derivó el haberse contagiado de COVID-19: “Me asusté porque me empecé a sentir mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literalmente quedé hipertensa, lo del derrame del corazón estoy en medicamento”, dijo.

Sufrió un derrame en el corazón y revela la enfermedad que la perseguirá toda su vida

“La pericarditis también, cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control”. Ante esto, se le cuestionó si la situación del derrame en el corazón era algo de vida o muerte, a lo que Galilea Montijo argumentó que no:

“Lo que me cuenta el cardiólogo, un derrame en el corazón suena muy fuerte, pero el corazón cuando se siente atacado por un virus, el mismo corazón expulsa un líquido para protegerse, entonces ese liquido se queda y tenemos que quitarlo con medicamentos, me dijo que no me iba a morir de eso, solo que sí es mejor detectarlo a tiempo”. Sin embargo, esto no sería lo más fuerte, ya que la tapatía revelaría la terrible enfermedad que padecerá de por vida.