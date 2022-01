Esposo de Jacqie puede hacer lo mismo que Abel.

Aseguran que la pareja de Jacqie va a robar dinero de Jenni.

Usuarios internautas reaccionan ante la polémica. Esposo Jacqie Rivera robo. De nueva cuenta la familia de los Rivera dan de que hablar a través de redes sociales, y es que las especulaciones no han parado desde las fuertes declaraciones que Chiquis atacando a su tía Rosie y tratándola como ‘ratera’. Desde entonces han sido muchas las polémicas en que la dinastía se ha visto envuelta. Ahora, mediante el perfil de Instagram de Chica Picosa se dio a conocer una fotografía en donde se observa a Jacqie Rivera quién ahora es la nueva CEO de las empresas de su difunta madre muy juntita a su esposo. Cosa que es muy raro puesto a que nunca se les había visto de tal manera. Se teme que el esposo de Jacqie reaccione de la misma manera que Abel A raíz de esa fotografía las especulaciones se hicieron presentes, asegurando que ahora su esposo está muy juntito a ella por ser la acreedora de todos los beneficios de las empresas de Jenni Rivera y se teme a que si esposo le pueda hacer lo mismo que Abel a Rosie. Por si no estás enterado recapitulemos que fue lo que pasó en el matrimonio de Rosie Rivera y Abel, tras la polémica desatada por Chiquis resurgió un video mediante el cual se hace mención de que el esposo de la hermana menor de La Diva de la banda la engaño al hacer ‘trueques’ con dinero, mismo que se sospecha que era de Jenni.

Chiquis reveló que hubo un fuerte robo en las empresas de su fallecida madre Cabe recordar que fue el día de ayer que se dio a saber a través de Mundo Hispánico que por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, luego de que su hermana Jacqie asumiera el liderazgo de Jenni Rivera Enterprises, Chiquis Rivera aseguró que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie robó 80,000 dólares de la empresa de su madre. “Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”.

Rosie Rivera hace fuerte revelación ante una entrevista Por lo que en una entrevista realizada hace tiempo por ‘El Show de piolín’ Rosie reveló que estuvo tres meses separada de su esposo y esta fue la causa: “Eran tres meses muy difíciles yo estaba enojada con él había una mentira por ahí, no era engaño, no me engañó, pero era una mentira que yo tomo las mentiras como ‘engaño’ o sea yo soy una mujer que necesito 100% la neta en todo momento”, aclaró ante la entrevista realizada. Entonces de inmediato le preguntaron que mentira había sido y ella respondió: “La verdad era algo de finanzas”, acompañada de una risa nerviosa. “Yo creo que las parejas debemos de manejar las finanzas juntos y él estaba haciendo sus decisiones solas con las finanzas”, expresó. Archivado como: Esposo Jacqie Rivera robo.

Abel el esposo de Rosie Rivera fue acusado de robar dinero que pertenecía a Jenni Posteriormente, se trató un tema muy delicado que fue acerca de las apuestas que Abel había realizado a espaldas de su esposa, “Me hice adicto a lo que es póker y desafortunadamente comencé a agarrar dinero que yo hacía y lo metía. Abrí una cuenta diferente para tener cierto tipo de dinero, de cantidad para poder invertir y comencé a invertir en lo pequeño y después creció a las mesas grandes”, dijo el esposo de Rosie Rivera. “Me consumió hasta que desafortunadamente llegó al momento en que perdí a mi familia y pues analice ‘esto no es para mí’ y me arrepentí con mi esposa, con Dios y hasta este día jamás he entrado de nuevo a jugar”, argumento el esposo de Rosie Rivera para el show ya citado creando especulaciones de que ese dinero pertenecía a Jenni. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO.

Las especulaciones aparecen en contra del esposo de Jacqie Rivera Entonces ahora que Jacqie Rivera decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece junto a su esposo muy acaramelados, los pensamientos de sus seguidores se hicieron presentes al asegurar que el esposo de la hija de La Diva de la banda no va a tardar mucho en hacer lo mismo que Abel. Pues recordemos que Jacqie fue nombrada como albacea de ambas empresas que dejó su madre al morir y ahora ella está a cargo de todos los movimientos que se realicen dentro de la misma por lo que muchas personas han dejado volar su imaginación a tal grado de pensar que el esposo de la hija de Jenni llegará a robarle. Archivado como: Esposo Jacqie Rivera robo.

Afirman que el esposo de Jacqie en cualquier momento podrá robar dinero de las empresas de su difunta madre Pese a los malos comentarios en la fotografía se puede observar como es que Jacqie se siente inmensamente feliz al sentir el ‘apoyo’ total de su esposo tras las grandes polémicas en las que se ha visto envuelta la dinastía de los Rivera en los últimos días. También escribió unas emotivas palabras dirigidas a su pareja. “Y ahora te digo abiertamente, tienes mi corazón así que no me lastimes. Eres lo que no pude encontrar, una mente totalmente increíble. Tan comprensiva y tan amable. Eres todo para mí” son palabras que Jacqie Rivera escribió al pie de foto que posteo en su cuenta de Instagram.

Usuarios internautas reaccionan a la publicación de Chica Picosa Muchos de los usuarios internautas reaccionaron ante la publicación realizada por la cuenta de Chica Picosa en donde mencionan a Jacqie que debe de tener mucho cuidado porque puede resultar ser un completo gandaya al igual que el esposo de Rosie, muchos seguidores comentaron el post. “Y cómo no. Así debe de ser. Ya que estará igualito que el marido de la Rosy”, “Ojalá que no le salga como el esposo de la Rosie y le robe dinero”, “Como ya sabe el viejo que hay dinero de por medio está más claro”, “Si, comprensiva y con dinero”, “Obvio porque ya es CEO”, son algunos de los comentarios que se leen en la cuenta de Chica Picosa. Archivado como: Esposo Jacqie Rivera robo.

El apoyo hacía Jacqie es bastante escaso Verdad o mentira no cabe que es extraño para los fieles seguidores de Jacqie el verlos tan juntitos, pues eran escazas las publicaciones que la hija de La Diva de la banda realizaba junto a su pareja, por eso mismo es que muchas personas han levantado grandes sospechas en contra del esposo de Jacqie. Puede que por el momento sean simples comentarios pero no tardará en salir a la luz la verdad detrás de las especulaciones realizadas por los fans de la cuenta de Chica Picosa y los admiradores de Jacqie Rivera. Es momento que no se ha proporcionado algún otro tipo de información al respecto.

Seguidores de Jacqie Rivera no dudaron en realizar comentarios respecto a su foto posteada junto a su esposo Por su parte los fieles seguidores de Jacqie reaccionaron a la foto original publicada en su cuenta de Instagram en donde le advierten que tenga cuidado y se ponga muy lista, mientras que otros la felicitan tras verla plenamente feliz a lado de su esposo mediante comentarios. “Está contigo porque le conviene”, “En donde más delante se quiera divorciar luego de robarte dinero”, Dios es bueno, mereces ser feliz”, “Es justo lo que necesitas en estos momentos, mucho amor y apoyo”, “Amiga date cuenta, te va a robar igual que Abel a la Rosie”, “Tú se feliz y no hagas caso de la envidia”, es lo que se puede leer en la cuenta oficial de Jacqie Rivera. Archivado como: Esposo Jacqie Rivera robo.