El esposo de Jacky Bracamontes apareció con sus “princesas”

Martín Fuentes presumió a sus hijas con una bella postal

Sin embargo, le recordaron un pasado oscuro de infidelidades

Martín Fuentes, el esposo de Jacky Bracamontes presumió a sus bellas hijas sin imaginar que los internautas le harían recordar su supuesto oscuro pasado y lo tacharían de mujeriego.

El 2018 cerró de maravilla, dando así, un arranque de 2019 de ensueño para la familia de Jacky y Martín, pues con la llegada de sus mellizas Emilia y Paula la familia creció y con ello, la felicidad de sus integrantes.

En repetidas ocasiones se han visto fotos publicadas por el esposo de Jacky Bracamontes y por la conductora disfrutando de tiempo en familia en diferentes partes del mundo.

Y en esta ocasión, Martín Fuentes hizo lo propio al publicar una fotografía donde apareció con sus 5 bellas hijas. En la instantánea publicada en su cuenta de Instagram se puede ver al esposo de Jacky Bracamontes con pantalón y playera en color azul junto a sus bellísimas hijas, las tres más grandes con vestido largo en tonos turquesa y las mellizas en los brazos del orgulloso padre.

Para abrochar el post, Martín escribió: “Mis princesas”, acompañando la frase con 5 pares de corazones.

A pesar de los ‘Likes’, el esposo de Jacky Bracamontes no contaría con que le recordarían su turbio pasado en la sección de comentarios: “Dicen que a cada capillita le llega su fiesta. Tan mujeriego este hombre porque es una verdad que le ha puesto el cuerpo hasta no poder y pobrecito, puras niñas. Ojalá no le hagan ver su suerte a este hombre”.

