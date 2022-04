Bárbara Bermudo esposo capricho: “Lo que uno hace por los hijos”

El video compartido por Bárbara Bermudo en donde su esposo se tuvo que formar desde en la madrugada para cumplirles un capricho a sus hijas comienza con Mario Andrés diciendo: “Lo que uno hace por los hijos, nunca en mi vida había sido numero uno en matemáticas, ni en historia, en biología sí, pero me he levantado a las 5:30 a.m. para estar en la puerta de Target, porque hay una venta de las cosas que les gustan a mis hijas que es Stoney Clover”

Después el periodista bromeo contando que les había preguntado a otras personas que se encontraban esperando a que la tienda abriera para también ser de las primeras personas en adquirir los artículos de la solicitada marca, “Esto es una locura, yo no entiendo nada, pero lo que hace uno por los hijos, padre santo”, continúo bromeando Moreno.