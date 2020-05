Mujer señalada como supuesta amante de Lorenzo Méndez, niega que eso sea verdad

Se comunica a las oficinas de Mundo Hispánico para aclarar la información

Se identifica como Claudia Varela y dice que ella está casada

Luego que se diera a conocer que Lorenzo Méndez, el esposo de Chiquis -hija de Jenni Rivera- tiene una supuesta amante y que se publicaran fotos de ella, la mujer señalada desmintió todo lo que salió en la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, se identificó como Claudia Varela.

La joven se comunicó este día 20 de mayo de 2020 a la redacción de Mundo Hispánico para aclarar que ella no es amante del marido de la hija de Jenni Rivera e incluso dijo que está casada.

Aunque dejó su número telefónico para que se le contactara y diera una entrevista, la mujer no contestó a los intentos que se hicieron por medio del Whats App.

Pero en su comunicación a la redacción, solo se identificó como Claudia Varela y señaló que ella es la dueña de las fotografías que aparecieron en las redes sociales.

Además, aclaró que de ninguna manera ella es amante de Lorenzo Méndez, que está casada y negó de nueva cuenta tener alguna relación sentimental con el esposo de Chiquis Rivera.

Como se recordará, fue por medio de la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo que se publicó el siguiente mensaje: “@secret_lover_of_lorenzo_mendez asegura que esta mujer es la amante del cantante y esposo de #chiquis #lorenzomendez, hasta el momento ambos no se han pronunciado al respecto”.

Sin embargo, la publicación caló hondo en una de las protagonistas que hasta llamó a las oficinas de Mundo Hispánico para negarlo.

En las fotografías se ve a la mujer con el esposo de Chiquis Rivera, a la que señalan como amante, en situaciones comunes sin que a simple apariencia se note algo extraño.

Incluso unos internautas identificaron a Caludia Varela como una fan de Lorenzo Méndez, por lo que desacreditaron la información de la periodista.

Ante este hecho, hasta ahora solo la señalada como supuesta amante del esposo de Chiquis Rivera, fue la que se encargó de negarlo, pero nada se ha sabido del otro protagonista de esta historia.

La más reciente publicación de Lorenzo Méndez en Instagram fue lo siguiente: “Nunca confundas el silencio con la ignorancia, la calma con la aceptación o la bondad con la debilidad”.

Sin embargo, no hizo referencia a nada ni a nadie, por lo que se desconoce si tenía alguna dedicatoria por alguna situación especial.

Pero esta historia dio un giro rápidamente luego que para reforzar lo que dijo la mujer señalada, en la cuenta de Instagram de escandalo_o se publicaran otras evidencias de que no es cierto lo que se dijo de ambos.

A continuación te mostraremos fotografías e imágenes que terminan con la sospecha de que el esposo de Chiquis Rivera tiene una amante.

El texto publicado dice lo siguiente: “Y para terminar con este show sobre la supuesta amante de Lorenzo, aquí tienen esta foto donde obviamente cortaron a @chiquis para enviarla a todas las páginas de chismes y armar todo esto. También está un video donde está Chiquis y Lorenzo de ese día”.

En los mensajes de Instagram de escandalo_o mucha gente opinó sobre el tema y dejaron claro algunas explicaciones.

Una de ellas fue la siguiente: “Esa chava como dije entre comentario lo que quería era fama y que la entrevistaran, será, porque ya llegar y todavía cortar a @chiquis de la foto es pura maldad”.

“Todos haciendo tag a @chiquis y @lorenzomendez7 si así fue desde el principio y Chiquis sabía que solo era una FAN porque ella estuvo presente en esa foto entonces porque la hacen tag como diciendo ‘mira chiquis no era verdad, aquí estabas tú ese día con ellos, Lorenzo no te engañó’, obvio ella sabe eso, no creo que no se acuerde”.

Alguien más creyó que esto era solo promoción: “Seriously no saben que es puro show para su nueva cancion. Ustedes muy preocupados y ellos sacándole provecho a la situación. If it was true ya estuviera bajo tierra or without you don’t mess with Valentina AKA @chiquis”.