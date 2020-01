View this post on Instagram

#GirlDad honrando la memoria de #kobebryant y las otras 8 victimas del accidente, que nos ha tocado a todos “I would have 5 more girls if I could” “Yo tendría cinco hijas más si pudiera” dijo Kobe a @ElleduncanESPN en una entrevista y yo pienso igual @las_hermanas_moreno @michelleeem @lovingyoumybella #Mivida