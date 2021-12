Galilea Montijo no pudo más y se soltó en llanto. Esposo abandona Galilea Montijo

El pasado viernes la mujer mejor pagada en Televisa rompió en llanto luego de enterarse que la periodista Anabel Hernández en su más reciente libro ‘Emma y otras señoras del narco’ la vinculó por una supuesta relación amorosa que tuvo con Marcos Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”.

“Me han metido relaciones desde presidentes y han sido calumnias. Siempre los he dejado pasar porque es chisme, no estaba casada, no tenía un hijo… pero ahora sí tengo a quien cuidar. Sí creo que se debería legislar más severamente porque afecta no solo a la empresa a la que trabajo o al programa, me afectan a mí y a mi familia. Yo vivo de mi imagen y se me han caído campañas por el qué se dice” expresó en el programa. Archivado como: Esposo abandona Galilea Montijo. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.