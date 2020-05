Esposa de Yoshio revela un secreto del cantante a un día de su muerte

Marcela Hernández revela además lo que habló con Gustavo Nakatani Ávila antes de que muriera

Espera poder rendirle un homenaje como él se merece en los próximos meses

Marcela Hernández, esposa del cantante Yoshio, relató con profundo dolor el difícil proceso por el que está pasando tras el deceso por coronavirus del cantante mexicano, pero además destapa un secreto muy especial, de acuerdo a información que publicó Agencia México.

A pocas horas de confirmarse la noticia, la ahora viuda del intérprete rompió el silencio y en entrevista con el periodista Javier Poza contó: “Este momento es horrible, fue un proceso tan doloroso, ni siquiera poder verlo, eso fue horrible, creo que fue lo peor… No puedo hacer nada y lo entiendo, y aunque mi cabeza entiende perfectamente, mi alma, mi corazón está… ¡ay no sé, no sé cómo estoy!”.

Asegurando que pudo hablar con el artista antes de su muerte, Hernández recordó la promesa que le hizo en ese difícil momento. A continuación te presentamos el video de la entrevista completa.

“Voy a estar bien porque se lo prometí y le dije que si Dios se lo tenía que llevar, iba a estar bien, y vamos a estar bien… Tenía que decirle que aquí lo estábamos esperando, pero si Dios decidía que se fuera, íbamos a estar bien y que se fuera tranquilo, su cuerpo estaba cansado y no iba a estar bien, no iba a vivir a un tanque de oxígeno pegado, no era justo, iba a ser horrible no volver a cantar nunca”.

Luego reveló que el último día que lo vio cantar fue el domingo, una semana antes de que se enfermara. “Después de hacer un en vivo aquí en la casa con mis hijos, empezó a sentirse mal, fue justo una semana antes de que lo internaran”.

La esposa de Yoshio manifestó que espera poder rendirle un homenaje como él se merece en los próximos meses, pues debido al aislamiento social que se vive en México y sobre todo que el artista falleció a raíz de su contagio por coronavirus, no se puede realizar nada en su honor en este momento.

“Eso, cuando pase toda esta pesadilla tengo que hacer algo, como debe de ser… un homenaje, hay que despedirlo, ya no está, su alma y ano está, está donde debe estar, pero… tengo que hacer algo que sea digno”.

Pero al final de la entrevista vino la pregunta de si sabía sobre canciones inéditas y Marcela Hernández reveló el secreto esperado sobre Yoshio, y es que dejó grabado un disco inédito.

“Grabó un disco que era lo último quje iba a sacar y ese disco yo creo que fue de lo que más disfrutó porque grabó con mi hija y con un tenor hizo algo como de ópera, era lo último que había hecho, pero estaba componiendo algo, pero no dejó grabado nada”.