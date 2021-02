REACCIONES EN REDES SOCIALES

Elizabeth Gutiérrez bikini. Hasta el momento la imagen de Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy, posando en bikini, ha obtenido una gran cantidad de reacciones por parte de los seguidores que la admiran.

Constantemente en su Instagram, la modelo estadounidense comparte imágenes donde presume la belleza que tiene, satisfaciendo a sus seguidores que quedan cautivados.

Pero también hubo a quien no le agrado tanto la imagen: “Ay no yo casi no comento verdad pero con todo respeto verdad sin ofender yo se que algunas van a decir que es cierto y otras no pero es una exageración de todas estas mujeres de macizados huesos resaltados ay no no exageren”.

Incluso mujeres la admiran y dicen que es un ejemplo para todas: “Toda una belleza que dios te bendiga mi reina eres todo un ejemplo para nosotras bendiciones”.

“Hola,buenas tarde mi amor!!Quería tener esta maravillosa belleza que tiene esta reina”, “Hermosa Elizabeth como siempre.”, “Muy bonita Elizabeth Dios la bendiga”, “Hermosa, me encantaría verte en una telenovela”, “Ella es mucho jamón para tan poquito huevito”, “una Diosa de Diosas ! Hermosa”, fueron algunos de los piropos que enviaron sus fans.

Archivado como esposa de William Levy Elizabeth Gutiérrez bikini