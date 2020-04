View this post on Instagram

Los cielos cuentan la gloria del Señor,proclama el firmamento la obra de sus manos. Un día al siguiente le pasa el mensaje Y una noche a la otra se lo hace saber . SAL 19 #happyearthday Gracias a Dios por este maravilloso lugar que dispuso como nuestro hogar , mucho lo hemos hemos dañando y descuidado, pero hoy sin duda el mundo entero estamos experimentando un gran despertar en nuestra consciencia , permitamos que la gracia De Dios sea quien nos ayude a re-acomodar nuestras prioridades espirituales , físicas y materiales para que todo pueda caminar con rumbo a un buen destino porque sin duda el rumbo que estábamos tomado no era el adecuado . Bendiciones y ánimo familia !!! 🙏🌍 Que Dios está con nosotros , y según sus promesas así será hasta el fin del mundo 🙏💖😊