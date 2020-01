Página

La viuda de Raúl Velasco hizo una dura revelación

Esto sucedió a 13 años de la muerte del presentador

Los mensajes de los usuarios no tardaron en hacerse presentes

La esposa de Raúl Velasco hizo una dura revelación a 13 años de la muerte del presentador de televisión.

Sin duda alguna, la muerte de la pareja es uno de los momentos más difíciles que puede atravesar una persona en su vida.

El duelo por la pérdida puede tardar años o incluso, nunca sanar. Muchos conocemos la situación que vive el actor Humberto Zurita, quien en diferentes ocasiones ha expresado su amor y cuánto extraña a su fallecida esposa Christian Bach.

Sin embargo, pareciera que el actor poco a poco supera el duelo y lo hizo saber con una nueva publicación a casi un año de la muerte de la actriz.

No obstante, hay casos diferentes, en donde la partida de un ser querido duele a más de 10 años.

Esto sucede con Dorle Velasco, la esposa de Raúl Velasco, quien habló para las cámaras de ‘Ventanenado’ de lo difícil que ha sido vivir sin su amado esposo luego de haber estado juntos por 31 años.

“Uno aprende a amar sin cuerpo y yo creo”, comenzó explicando la viuda del fallecido presentador de televisión.

Y al igual que ha sucedido con Humberto Zurita, la esposa de Raúl Velasco confesó que se ha refugiado en los bellos recuerdos que pasó junto a su marido para poder superar el luto: “Tenemos tantas bonitas memorias y vivencias que hemos vivido, junto a mi marido, junto a amistades, mucha familia”.

Asimismo, añadió que a pesar de no tenerlo físicamente, siempre lo lleva presente en el corazón. Esto ha hecho que no lo extrañe en cada momento: “De verdad no se extraña del todo porque siempre está presente”.

Posteriormente, Dorle Velasco mencionó que también encuentra alivio en sus nietos e hijos, con quienes pasa la mayor parte del tiempo y se encuentra viajando de Estados Unidos a México para compartir con ellos.

Por otra parte, con un semblante más divertido, la esposa de Raúl Velasco confesó que alguna vez lo mandó a la tina, ya que el presentador de televisión aseguraba que eso hacía su esposa cada vez que convivía con alguna bella chica invitada al programa de ‘Siempre en domingo’: “Una vez sí lo mandé. Aguantó una media hora y luego lo dejamos salir”.

Los mensajes de los usuarios no tardaron en aparecer.

“Así es cuando un amor es verdadero”, escribió una seguidora.

“Mi papá y yo no nos perdíamos ‘Siempre en domingo’. Que en paz descanse, qué recuerdos”, dijo otra más.

“Tan bella señora”, dijo otro más.

“Un compañero de vida nunca se olvida”, fue el mensaje de otra seguidora.

“Tan bella”, concluyeron.

Sin embargo, las especulaciones sobre una supuesta hija de Raúl Velasco con otra celebridad no tardaron en aparecer.

“Dicen que la India María tuvo como 3 hijos de Raúl Velasco y nunca fueron reconocidos”, mencionó un seguidor.

Y otro más continuó con la polémica: “¿Será verdad que Raúl Velasco tuvo una hija con la India María?”, mientras otro respondió: “Cristo bendito, no lo sabía”.

La entrevista con ‘Ventaneando’ sucedió a 13 años de la partida de Raúl Velasco, quien perdió la vida el 26 de noviembre del 2006 en Acapulco, a causa de una hepatitis C.