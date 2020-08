Luego que Raúl de Molina diera mensaje por el despido de María Celeste Arrarás, ahora Millie de Molina habló

La esposa de Raúl de Molina es muy cercana amiga de la ex conductora de Al Rojo Vivo

María Celeste Arrarás salió esta semana de las filas de Telemundo tras varios años de trabajo en la empresa

A todo mundo en el medio del espectáculo tomó por sorpresa que María Celeste Arrarás haya sido despedida de Al Rojo Vivo sin poder tener un adiós digno en el programa y además que haya dejado de pertenecer a las filas de Telemundo, por lo que las reacciones no se hicieron esperar, como la de Raúl de Molina quien dijo ‘alegrarse’ de que ahora podrá tener más tiempo de convivencia con la periodista y ahora fue su esposa, Millie de Molina la que dirigió unas palabras.

Y es que la esposa de Raúl de Molina es muy amiga de María Celeste Arrarás, según comentó el conductor de El Gordo y la Flaca, tanto así que estuvieron juntas en la Universidad y además han hecho muchos viajes acompañadas, por lo que la noticia del despido de la periodista la tomó por sorpresa.

Ahora, por medio de un video reutilizado en la cuenta de Instagram ‘chamonic’, Millie de Molina dijo lo siguiente a su gran amiga: “Epa Mary, qué puedo decir de mi gran amiga… Que sé que eres una mujer super trabajadora, triunfadora y brillante, siempre has estado ahí para tus amigas, tus hijos, tu madre, tus hermanos, y sé que en todo lo que vayas a hacer en el futuro, vas a triunfar y como dice el dicho vas a ‘paint the Town red again’ y has dejado un gran legado con Al Rojo Vivo y en Telemundo, te quiero mi amiga, todo lo mejor, bye”, fue lo que expresó la esposa de Raúl de Molina tras el despido de María Celeste Arrarás.

Los comentarios sobre las palabras de Millie de Molina, aparecieron: “Que se la lleve para Univisión donde empezó”, “eh ahí la verdadera amistad”, “Empresas grandes como NBC que tiene 93 años de existir para ellos Maria Celeste es solo una empleada nada mas que se puede reemplazar así de fácil y pagar mas barato”, comentaron las personas.

