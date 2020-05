Se ha descubierto que Kellie, la esposa de Derek Chauvin, el policía señalado de la muerte del afroamericano George Floyd, fue acusada por firmar un cheque por 42 dólares sin fondos en el año 2005, de acuerdo a información proporcionada por el portal de Daily Mail.

Precisamente fue por una causa similar por la que se desencadenó la detención de la víctima mortal luego de que el encargado de una tienda denunciara a la Policía que este había pagado con un billete falso de 20 dólares.

Como se recordará, el oficial sometió en el piso al hombre hoy fallecido, al presionar el cuello con su rodilla, lo que posteriormente le causaría la muerte.

EXCLUSIVE: Pageant-winner wife of Derek Chauvin accused of killing George Floyd during forgery arrest was charged for writing a bad $42 check but she's still alive, no one knelt on her neck for 8 minutes. https://t.co/bxRSmpUStK

— It's a fair day 😷 🇺🇸 🌊 (@Itsafairday) May 29, 2020