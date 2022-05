Pablo Lyle estaría deprimido porque su esposa Ana Araujo se quiere divorciar de él

El actor está a la espera de que se realice su juicio

La esposa de Pablo Lyle mandó un mensaje que terminó borrando A unos días de que el programa de ‘Chisme No Like‘ informara que la esposa de Pablo Lyle, la mexicana Ana Araujo había sido captada muy romántica con el ex futbolista y comentarista deportivo de Televisa-Univisión Marc Crosas, pese aún estar casada con el actor, la joven había mandado un mensaje en redes sociales, pero ‘se arrepintió’. Y es que justo cuando Pablo Lyle está por conocer ‘su futuro’ tras dos años de estar lidiando con un proceso legal a causa de la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, quien perdió la vida por una caída que le provocara el histrión tras propinarle un golpe en un altercado en un crucero de Miami, el galán se queda sólo y a la difícil situación que vive económica, se le suma que la esposa lo dejó. Aseguran que Pablo Lyle está deprimido por quedarse sin pareja Justo cuando hace meses se rumoraba que la esposa de Pablo Lyle ya no podía con la situación económica del actor, pues ella cuidaba a sus hijos y se hacía cargo de todos los gastos, incluso de su pareja quien debía pagar una sanción monetaria fuerte con el objetivo de no estar en cárcel y pasar su proceso en arresto domiciliario, ahora se confirma la separación. Al menos eso lo aseguraron en ‘Chisme no Like’, quienes grabaron a Ana Araujo en el mes de marzo con quien aparentemente es su nuevo galán, el comentarista deportivo Marc Crosas, de origen español pero naturalizado mexicano, quien es ex futbolista y por el que la joven vuelve a darse una oportunidad en el amor, pese a que Pablo Lyle aún no resuelve su situación.

¿Lo abandona de la peor forma? Pese a apoyarlo en estos años que vive su proceso legal, pareciera que la esposa de Pablo Lyle, quien lo acompañó en varias audiencias, se cansó y decidió seguir con su vida y darse otra oportunidad en el amor, pues al menos eso apuntan en Chisme no Like, quienes cacharon a Ana Araujo y Marc Crosas en marzo en un concierto. Además también han tenido varias citas en restaurantes, sin embargo, no es que la joven le haya sido infiel a Pablo Lyle, pues aparentemente están separados desde diciembre pasado y los papeles del divorcio ya estarían en poder del actor, aunque no se tiene claro si ya firmaron y la pareja quedó disuelta.

La esposa de Pablo Lyle manda mensaje y luego lo borra A través de su cuenta de Instagram, Ana Araujo muestra su vida cotidiana con sus amistades, sus hijos y labores de empresaria, dedicada a la repostería, así como a actividades de otro tipo, pero también publica pensamientos y mensajes que le salen del alma, como el del pasado 8 de mayo, que queda a la perfección con la situación de su ahora ex Pablo Lyle. “8 de Mayo del 2022. La vida no es una línea recta, no hay una meta al final, lo que vives en el inter entre que naces y mueres eso es la vida, no hay más. Al final de todo no hay nada, ¿realmente estás viviendo para ti? . . . C O N F Í A”, fue la descripción que utilizó para un mensaje más extenso, escrito por ella misma.

Se da una nueva oportunidad en el amor La esposa de Pablo Lyle, se refirió a estar lista para un momento: “He aprendido que iniciar algo aunque no te sientas 100% lista es mejor que esperar a estar lista y nunca hacerlo… ¿De verdad no nos damos cuenta que el tiempo sí está pasando? Que este personaje que eres en realidad sí tiene un capítulo final… Cuando la tienes clara, lánzate…”, comenzó escribiendo. “A ese proyecto, a esa relación, esa decisión, ese viaje, a lo que sea que estás aplazando porque sigues idealizando ‘el momento perfecto’… Cuando das el salto guiado por tu corazón no hay error, al contrario, todo comienza a alinearse de nuevo y navegarás nuevas aguas que te traerán nuevos retos y aprendizajes, para que tu crecimiento continúe y sigas explorándote a través de ese personaje que decidiste encarnar”, cerró su mensaje.

No era el único mensaje que ha borrado relacionado con Pablo Lyle Probablemente al darse cuenta del revuelo que causarían sus palabras, Ana Araujo prefirió borrarlo para no hacer más escándalo para su ex Pablo Lyle quien está a la espera de su juicio en unas semanas más; sin embargo no ha sido el único mensaje que escribe para la situación del actor. Hace meses expresó lo siguiente y después lo terminó borrando: “Nuestras parejas son nuestros espejos, por ahí un día escuché la frase: “tienes la pareja para la que te alcanzó” ó sea que nosotros aceptamos el amor que creemos merecer, y una constante que veo en las parejas es la falta de responsabilidad, nos enseñaron a ser víctimas y no responsables. Creo fielmente que si no tienes la capacidad de autocrítica te estas perdiendo de un crecimiento personal que puede ir de la mano de tu pareja, porque al final es la persona que mas te conoce y que te puede ayudar a reflejar eso que quieres cambiar en ti. Dejemos las expectativas atrás. Aceptemos el amor como lo tenemos hoy y si no es lo que quieres para ti, muévete de ahí. Te extraño Lyle. Gracias por tus enseñanzas”.