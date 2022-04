Pero el arresto domiciliario que enfrenta desde hace tiempo, no le permite salir de EEUU para trabajar en México y aparentemente, la situación financiera del actor se complica, y ahora según reportes del programa ‘En Shock’, reproducidos por el portal ‘ Zócalo ‘, Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, estaría buscando divorciarse.

Desde hace meses, Pablo Lyle está buscando con su defensa legal la manera de aplazar el juicio, o mejor, no llegar hasta esa medida, que supuestamente sucedería el 5 de julio de este año, con la esperanza de llegar a un acuerdo con la familia del hombre que murió a causa de la caída por el golpe del actor.

Acorde a lo reportado por el programa ‘En Shock’, la situación de la pareja estaría en un punto sin retorno a meses de llevarse a cabo el juicio de Pablo Lyle, pues debe pagar a su defensa legal y una fuerte multa por permanecer en arresto domiciliario y no regresar a prisión, lo que aparentemente estaría ‘ahogando’ la relación matrimonial con Ana Araujo.

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle se ha mantenido fuerte y en todo momento externó su apoyo al actor en su difícil momento desde hace tres años ¿pero la joven ya se cansó de llevar la carga económica de sus hijos más el problema del histrión? Pareciera que el arresto domiciliario y el no poder salir de EEUU está mermando la relación.

Según reportes de ‘Zocalo’ y ‘En Shock’, Ana Araujo estaría cansada ya de la situación legal de Pablo Lyle y también la financiera, por lo que estaría viendo la posibilidad de pedirle el divorcio al actor, aunque por el momento no se ha confirmado nada, pero fuentes allegadas a la joven, estaría atravesando por una crisis matrimonial.

En mayo de 2021, Ana Araujo había publicado una fotografía en la playa junto a Pablo Lyle y una dura reflexión sobre su experiencia con el matrimonio, sin embargo, este 2022 ya no se puede encontrar dicho post en su cuenta de Instagram ¿sería un indicativo de que desea separarse del actor?

Borró la publicación sobre el matrimonio

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle aseguró en esa publicación que hoy es ‘fantasma’, que su idea del amor vino de cómo creció viendo y escuchando y educándose en cosas: “Fundamentado principalmente por todos los mensajes que he recibido desde niña de parte de las caricaturas, novelas, series, revistas, libros, películas, la relación que yo veía de mis Papás ó de mis abuelos, la iglesia católica, etc etc etc”.

Y continuó: “Hoy como la adulta que soy sé que el amor de Candy Candy y Anthony y luego con Terry (alguien sabrá de qué hablo) no existeeee jajaja y que el amor tiene distintas formas, es mucho mas real lo que vivo yo ahora con mi esposo que lo que vivíamos hace 3-4 años…”, precisó.