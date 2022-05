“Fueron directo a él. A mí no me miraron”

La esposa del fiscal mencionó que el hombre disparó de nuevo, “para cubrir la huida. Sube a la moto acuática y huyen finalmente tomándose el tiempo de ir a devolver esa moto donde la habían tomado ese mismo día”. En ese momento quedó en shock por lo ocurrido.

De acuerdo en la entrevista que le realizaron a la viuda, Claudia no sabía que estaba pasando, ya que “los estruendos no eran lo suficientemente fuertes. No supo describir qué tipo de detonación fue, pensó que era un juego porque al principio no sonaba como un arma”. Incluso la mujer agregó que los hombres armados “fueron directo a él. A mí no me miraron”. Archivado como: Esposa Marcelo Pecci rompe silencio. PARA VER EL VIDEO DEL ATENTADO DA CLICK AQUÍ .