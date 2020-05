La modelo española Agueda López comparte infartante fotografía

La esposa de Luis Fonsi rompe la cuarentena para salir en bikini en bote

La publicación tiene hasta el momento más de 16 mil likes

Parece que no le importó. Agueda López, la esposa de Luis Fonsi, rompe la cuarentena para salir en bikini en bote y comparte infartante fotografía con sus seguidores.

Con más de 16 mil likes hasta el momento, esta publicación está disponible en la cuenta oficial de Instagram de la modelo española, quien luce un bikini negro que resalta aún más su espectacular figura y un muy bien trabajado abdomen.

Y como si no le hubiera importado haber roto la cuarentena, la esposa de Luis Fonsi posteó: “Se siente bien salir aunque sea un ratito #PocoAPoco #YaEstamosMasCerca”, acompañado de dos emoticones de corazones, uno verde y uno azul.

Michelle Galván, conductora de Primer Impacto, no dudó en postear emoticones de unas manitas haciendo reverencia, aunque no obtuvo respuesta de parte de Agueda López.

Una usuaria no quiso quedarse con las ganas de preguntar lo siguiente, luego de ver cómo la modelo española rompió la cuarentena: “¿En Miami ya puedes salir a pasear en lanchas?”, obteniendo por respuesta: “Si la tienes en tu casa, si (y con la misma gente que está en tu casa)”.

Los halagos no pudieron faltar en esta ocasión, y más cuando Agueda López lució espectacular en un bikini negro: “Cuerpa, te pasas”, “Abdominales de acero”, “Mucho con demasiado esa niña”, “Yo opino que estás muy bella”.

Una admiradora de la esposa de Luis Fonsi quiso hacer una broma con ella: “Dame un cuadrito pa’ llevar, aunque sea uno”, mientras que alguien más le dijo: “Espectacular”.

Esposa de Luis Fonsi bikini. Una fan mostró su preocupación y se expresó de la siguiente manera: “Dios los cuide, pero hay que salir cuidadosamente con precaución, pero ya hay que salir a coger aire”.

Alguien más le hizo una confesión muy personal a Agueda López: “Y yo que me alegro cuando salgo a buscar frutas, ya me deprimí otra vez”.

La cuenta de Instagram @fansaguedalopez, la cual ha compartido casi 5 mil publicaciones de la modelo española, le hizo una sincera pregunta: “¿No te duele la cara de ser tan bonita? Me pregunto yo”.

Los comentarios de todo tipo de parte de los usuarios parecían no terminar nunca, unos halagando la belleza de la esposa de Luis Fonsi y otros bromeando con ella:

“Preciosa”, “Que bella”, “Guapa”, “Cuando veo estas fotos, me dan ganas de cerrar la nevera”, “Que no se nos olvide comprar los cuadritos que tiene ella”, “Hermosa”, “Wow, ese six pack”, “Cada vez que veo una foto tuya, me deprimo y me peleo con la comida”, “Ahí se puede jugar ajedrez. Perfección”, “¿Para qué lavadora? Si tu estómago existe”.

Por su parte, una seguidora de Agueda López, le hizo una confesión en plena cuarentena: “Extraño Miami. Extraño el sol, la arena y la playa. Que bella te ves, flaca, @aguedalopez21, empecé a tomar nota de tus rutinas. Espero llegar a esos cuadritos”.

Alguien más no dudó en asegurar: “El mujerón que se gasta @luisfonsi, son tal para cual”.