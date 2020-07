Esposa de Larry Hernández comparte un revelador video

Kenia Ontiveros sorprende con lo que hizo con el cordón umbilical de su hija Dalett

La empresaria se convirtió en madre por tercera ocasión en mayo pasado

Ni quien lo hubiera imaginado, pero la esposa del cantante Larry Hernández, la empresaria Kenia Ontiveros, sorprende con lo que hizo con el cordón umbilical de su hija Dalett, quien nació apenas en mayo pasado.

El periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme en vivo, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que retomó de las historias de la esposa de Larry Hernández, el cual provocó reacciones de todo tipo por lo inesperado de su acción.

En apenas unos cuantos segundos, Kenia Ontiveros muestra el cordón umbilical de su pequeña hija en forma de corazón, el cual está teñido en color dorado y enmarcado como una muestra de amor a Dalett.

“Vean que lindo quedó el cordón (umbilical) de Dalett en forma de corazón“, expresó la esposa de Larry Hernández, quien poco a poco recupera su figura después de su tercer embarazo.

De inmediato, seguidores de Javier Ceriani hicieron sus comentarios sobre este video, donde la empresaria no salió muy bien librada: “Pues enseña el ombligo de la bebé, ¿y la bebé pa’ cuándo? Se pasan”, “Ya hasta con el ombligo hacen publicidad”, “Ay, vieja, como si fuera genial”, “Dios mío, que horror”.

Por su parte, una usuaria no estaba muy enterada sobre quien es Kenia Ontiveros, la esposa del cantante Larry Hernández: “¿Quién es Kenia? Disculpen, pero ni idea quien es ella, y lo del cordón no me gustó, pero cada cual con sus cosas, es de respetar”.

Pero no todo fueron ataques para la empresaria, quien nació el 17 de junio de 1991, ya que una admiradora la defendió de la siguiente manera: “Todo le afecta a la gente. Hoy en día, el cordón te lo dan cuando encapsulas tu placenta, ni modo que lo tire. Para ella, tiene un significado especial, como para cada mami, empatía es lo que nos falta hoy en día en el mundo“.

De una manera similar se expresó otra usuaria: “Cuando una es mamá, todo lo que venga de sus bebés, es hermoso, creo que la gente amargada que no tiene hijos no va a entender, y si tienen, ni los quieren”.

“De rato ponemos cachetes que se quitó también de adorno”, “Guácala”, “Dios santo, ¿qué mas van a inventar? Que tipa más ridícula”, se lee en más comentarios dirigidos a la esposa de Larry Hernández, quien sorprendió a todos al mostrar lo que hizo con el cordón umbilical de su hija Dalett, quien también cuenta con su perfil en Instagram, donde cuenta hasta el momento con más de 173 mil seguidores y ha ‘compartido’ 11 publicaciones, aunque en ninguna de ellas puede verse su rostro claramente, algo en lo que han sido muy discretos el cantante y su esposa.

