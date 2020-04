Jullye Giliberti deja ver su bien torneado cuerpo

La esposa de Fernando del Rincón aparece en mini short

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, no se queda atrás y presume sus irresistibles piernas

Mientras que la actriz venezolana Jullye Giliberti, esposa de Fernando del Rincón, deja ver su bien torneado cuerpo en mini short, la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores, no se queda atrás y presume sus irresistibles piernas.

En plena cuarentena, la esposa de Fernando del Rincón ha compartido diferentes rutinas de ejercicio con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, y en esta ocasión, no fue la excepción, sin contar que presume un cuerpazo enmarcado en un mini short.

Además, Jullye Giliberti se deja ver en brasier negro con una singular sonrisa, lista para empezar a quemar calorías.

La actriz venezolana escribió lo siguiente para acompañar su publicación, que hasta el momento tiene más de 2 mil 500 likes: “Ya entrenamos!!! ¿Y ustedes? Opción 1 NO. Opción 2 SI. Opción 3 NO PIENSO HACERLO. Pa’ que sepan, la opción 1 es la que les recomiendo por su salud y también por su peso. Feliz domingo, y si no lo has hecho, @datedurisimo #EnCasa #MantenteActivo #Fuerte #Endorfinate”. Solo les digo algo!!! NO VOY A PARAR. #Advertencia #LaSaludPrimero”.

A pesar de las buenas intenciones de la esposa de Fernando del Rincón por invitar a sus seguidores a llevar una vida saludable, algunos se fueron por otro lado y no dudaron en expresarlo: “Opción 4 en 4”, “Mamacita, bendiciones”, “Ay, yo con ese mini short viviría motivada. Que cosa más bella!!!”, “Hermosa”, “Bella Jullye”, “Bella”, “Hermosa como siempre, Dios te bendiga, corazón”.

A algunos de los usuarios, Jullye Giliberti se tomó el tiempo de responder, como en el caso de esta usuaria. que le confesó: “Necesito tu motivación… mi gorda me lleva loca tareas, más tareas y más tareas, la casa, cocinar, jugar, volver a hacerle de comer, limpiar. Dios, termino más cansada que cuando trabajaba”, a lo que la actriz venezolana le dijo:

“Enséñala a que tú tienes tu hora, pones música y te desconectas, tienes que sudar para cambiar todo!!! Libera el estrés, y aunque no lo creas, duermes mejor y estás más activa!!! Eso hace el ejercicio, busca la hora que tú puedas y hazlo y te acordarás de mí”.

Mientras algunas admiradoras le confesaban que eran flojas, otra de ellas le dijo abiertamente: “Te amo”, a lo que Jullye Giliberti respondió: “Yo más”, acompañado de un emoticón de una carita enamorada.

Por su parte, una internauta lanzó un contundente mensaje: “Falta la opción 4, porque también se vale, querer y no tener fuerzas, llegué remam… hoy y entre el frío y el cansancio, decidí por la cama, pudo más, me ganó las que te nombré”.

A pesar de que ver a la esposa de Fernando del Rincón con mini short, y en el que deja ver su bien torneado cuerpo, podría parecer una motivación para seguir sus pasos, algunas personas de plano no se animaron: “Me encantaría, pero con dos niños, imposible”, “Opción 4, lo estoy intentando”, “Chama, soy floja”, “Opción 4, yendo pa’ esa”.