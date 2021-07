Aunque según reportes, el hospital de Houston no tuvo que ser desalojado por el hombre que supuestamente disparó dentro, y no se sabe sobre una posible detención, otra imagen da cuenta de Stefanía de Aranda sentada en silla de ruedas con una chamarra y gorra negra mientras espera a ser atendida:

‘Ya fueron muchos sustos e impresiones’, asegura la gente tras casi tragedia de esposa de Emir Pabón

Los comentarios de la gente por la nueva tragedia de la esposa de Emir Pabón aparecieron: “Válgame, pobre chava tanto susto que ha llevado en su embarazo.. Dios la bendiga”, “Ya fueron muchos sustos e impresión para ese bebito”, “Pobre bebé”, “Según fue un policía que se le disparó su arma en accidente”.

Y continuaron las reacciones a la noticia: “No es por nada pero últimamente la gente aquí en Houston anda bien loca con eso que ya es legal portar armas donde se les de la gana sin permiso la verdad eso sí me estresa por que hay cada loco que solo por no darles el paso ya te sacan la pistola a mí me tocó ver eso a fuera de un banco y la verdad sentí mucho pavor por estaba con mi hijos”, “Ya no estamos seguros en ningún lugar”, expresaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL MOMENTO DE LA TRAGEDIA EN EL HOSPITAL