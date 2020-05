La esposa del policía acusado por la muerte de George Floyd le ha pedido el divorcio, según informaron sus abogados.

En un reporte de Insider publicado casi al finalizar el viernes, se dijo que la esposa de Derek Chauvin, el oficial de policía acusado de asesinar a George Floyd, le ha solicitado el divorcio, indicaron en un comunicado sus abogados.

“Esta noche, hablé con Kellie Chauvin y su familia. Está devastada por la muerte del sr. Floyd y su mayor simpatía está con la familia de él, con sus seres queridos y con todos los que están sufriendo esta tragedia. Ella ha solicitado la disolución de su matrimonio con Derek Chauvin”, anunciaron los abogados de Kellie Chauvin.

“Si bien la sra. Chauvin no tiene hijos con su matrimonio actual, respetuosamente solicita que sus hijos, sus padres ya mayores y toda su familia tengan seguridad y privacidad durante este momento difícil”, agregaron.

NEW: Kellie Chauvin, the wife of former Minneapolis police officer Derek Chauvin who was charged in the death of George Floyd, has announced she is “devastated” over the situation and is divorcing her husband https://t.co/HZfnDyTuHo

Dereck Chauvin se arrodilló sobre el cuello de George Floyd durante varios minutos mientras lo arrestaba el lunes. George Floyd dejó de responder durante el arresto y luego fue declarado muerto.

“Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar”, se puede escuchar a George Floyd decir en un video grabado durante su detención. “No me mates”, suplicó mientras el policía seguía aprisionando su rodilla contra el cuello de la víctima.

“Relájate”, respondió el policía.

Dereck Chauvin fue arrestado y acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado, anunció el fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, en una conferencia de prensa el viernes por la tarde. Dereck Chauvin y otros tres oficiales involucrados en el arresto fueron despedidos el martes.

“Esta es, por mucho, (la vez) más rápida que hemos acusado a un oficial de policía”, mencionó Freeman.

La familia de George Floyd luego emitió un comunicado, pidiendo cargos más serios contra el policía Chauvin.

Wife of ex-Minneapolis cop Derek Chauvin files for divorce after her husband was charged with George Floyd's murder!!!

.

Kellie Chauvin, the wife of ex-Minneapolis police officer, Derek Chauvin, has filed for divorce after her husband was arrested and c… https://t.co/s0HwroTig1 pic.twitter.com/aFjxVDix9z

— GoldMyne (@GoldmyneTV) May 30, 2020