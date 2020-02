View this post on Instagram

HAPPY BIRTHDAY 🎉 TO ME! Hoy 24 de Febrero celebro de la mano de Dios , mi familia y mis amigas y amigos un año más de Vida .🙏 Bendita vida porque me regala un año más. Agradezco a mi Dios porque me ha permitido recorrer caminos inesperados . Felicidades porque naciste en un día maravilloso como hoy! Naciste en una isla 🌴 🇨🇺 llena de adversidades pero llena de alegría en donde fuiste profundamente feliz!!! Te felicito por todo lo que has vivido y has sobrevivido por muchas situaciones y aquí estás parada con firmeza .Por tu perseverancia , por tu valentía , por tu integridad , por tu pasión , tu esfuerzo y dedicación , por las batallas ganadas y también las perdidas . De logros, de triunfos , también de desaciertos. Agradezco a quienes me aportan amor, alegria y buen humor. A quienes se convirtieron en mi paz ☮️ absoluta y también en el peor de mis infiernos!! A las personas que he hicieron la vida difícil gracias a Uds hoy soy más fuerte 💪🏼 Al amor transparente , puro e incondicional que solo una madre puede dar ! Porque Dios realmente me envió la mejor guerrera que existe para que estuviese a mi lado. Incondicionalmente.A mis hijas @alisonsolis_ & @marlarachelsoliss que han venido a darme una constante enseñanza. VIDA! A mi cómplice durante más de 2 décadas @marcoantoniosolis_oficial . Por ser mi equilibrio y parte de mis locuras! Nací hija única pero cuento con unas hermanas de vida que aparte de ser mis ángeles guardianes realmente le dan el verdadero significado de los que es “SER AMIGA” ! Gracias por quererme con mis virtudes y mis defectos. VIDA!!! No hago mas que vivirla y amarla intensamente , apasionadamente más cada día. Te celebro hoy y todos los días! . . -FULL OF LOVE ❤️ .-FULL OF GRATITUDE 🙏🏻 . -FULL OF LIFE 💃🏼 .-FULL OF LOVE ❤️ .-FULL OF LIVE 💃🏼 . -FULL OF GRATITUDE 🙏🏻 LET LOVE RULE . . . #february24 #undiacomohoy #blessedbeyondmeasure #cristysolis #cristystyle #graciaaDios #graciasalavidaquemehadadotanto #ihavethemostincreidlefamily #ihavethemostamazingfriends