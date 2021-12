Rápidamente, la publicación acumuló poco más de 6 mil likes en Instagram, así como también más de 100 comentarios en los que fanáticos y amigos de la mujer, no dudaron en escribirle algunos piropos afirmando lo hermosa que es, mientras que otros solo le enviaron buenas vibras. Archivado como: Cristy Solís esposa del Buki

La ex modelo cubana, ha demostrado que sus 50 años no son un impedimento para lucir impresionante, pues cuenta con una figura digna de envidiar, misma que constantemente aprovecha para presumir en fotos y videos que sube a sus redes sociales.

"Que bonita foto, un abrazo Cristy", "¡Pero si es una verdadera dama!, si la magia no existe se la inventa, mis mejores buenos augurios de éxitos e infinitas BENDICIONES", "Cada día te pones más hermosa", "Hermosa reina", "Tú eres un bombonazo", "te ves muy bella como de costumbre", "Me va a perdonar, pero usted es un ángel caído del cielo", escribieron algunos usuarios.

La esposa del intérprete de ‘A donde vamos a parar’, no tuvo suficiente con los numerosos comentarios y porras que recibió sobre su belleza en la fotografía donde apareció en bikini, por lo que le regaló a sus seguidores otra imagen en la orilla de la playa vistiendo un coqueto vestido negro.

Compañeros del medio artístico les enviaron buenos deseos

“Bravo comadre, y se que el Universo les tiene reservados muchos años más! SE LOS MERECEN LOS AMO”, escribió la cantante mexicana Ana Barbara, mientras que la actriz Malillany Marín comentó: “Hermosos que Dios bendiga su amor para toda la vida, feliz aniversario”.

“Abrazo a los dos!”, “Love is in the air. Felicidades y a seguir gozando de su bonito amor.”, “Que viva el amor! Feliz aniversario, tan bellos los dos!”, “Y que vengan muchos años mas amiga linda”, “¡Ese beso!”, “Que lindos son juntos”, “Hermosa pareja y bien conservados”, señalaron algunas otras personalidades. Archivado como: Cristy Solís