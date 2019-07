Esposa de secretario se disculpa por post y respuesta ofensivos en Instagram (FOTOS)

Louise Linton, la esposa del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se ha visto envuelta en la polémica por publicar en las redes sociales una fotografía descendiendo de un avión oficial en Kentucky con referencias a exclusivas marcas de moda. Al grado que tuvo que hacer su cuenta privada y hasta pedir disculpas.

“Gran viaje de un día a Kentucky. La gente más agradable. Hermosos paisajes”, escribió Linton en su cuenta de la red social Instagram, a la vez que mencionaba las marcas de las diferentes prendas que llevaba, como Hermes, Tom Ford o Valentino.

Linton acompañaba a Mnuchin en un viaje oficial a Kentucky para participar en un acto con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnnell, que representa a este estado; y visitar Fort Knox, donde se guardan gran parte de las reservas de oro del país. La fotografía generó numerosos comentarios en las redes sociales, entre ellos el de Jenni Miller, una ciudadana de Oregón, quien cargó contra Linton por su ostentación.

Treasury Sec. Steve Mnuchin’s wife Louise Linton has deleted this Instagram, which contained tagged designers and some interesting comments pic.twitter.com/MvPhPJtRze

— Betsy Klein (@betsy_klein) 22 de agosto de 2017