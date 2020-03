Ricardo Montaner publica foto con su familia en la boda de su hija

Sin embargo, la gente nota algo extraño en el rostro de su esposa

La llegan a comparar con una “abuelita” porque dicen que se ve muy vieja

El cantante venezolano Ricardo Montaner presumió una fotografía donde sale en la boda de su hija, junto a su esposa, Marlene Rodríguez Miranda, sin embargo, aunque muchas personas lo felicitaron por la conmovedora postal, algunos seguidores no tuvieron piedad de su mujer y le dijeron que se ve muy vieja, incluso compararon su rostro con el de una “abuelita”.

Como se recordará, a principios de febrero Evaluna se casó con el también cantante Camilo Echeverry, una boda que dio mucho de qué hablar, pero de la que también recibieron muchas felicitaciones. A unas semanas de unirse en matrimonio, el famoso cantante4 venezolna ha subido una foto que también ha recibido críticas.

Y es que el aspecto de la esposa de Ricardo Montaner no es del agrado de algunas personas, quienes incluso dicen que se ve muy vieja, al grado de señalar que parece una “abuelita”. A continuación te dejamos la serie de comentarios que recibió la familia Montaner en tan especial día.

La polémica postal la puedes ver en la cuenta personal de Instagram de @ricardomontaner y que hasta la tarde noche de este viernes 6 de marzo llevaba más de 289 mil 600 reacciones de me gusta y poco más de 700 comentarios de conocidos, seguidores quienes en su mayoría los felicitaban.

Uno de los comentarios que comenzaron con la crítica fue el siguiente: “Tu esposa parece una abuelita”. A este comentario se sumaron otros como estos: “literal”, “todas vamos a llegar así”, “lo mismo pensé, se mucho mayor que él”.

Otras personas más comentaron al respecto de su edad: “Técnicamente lo es, tiene 62 años… Solo que me imagino que no le interesa vivir de apariencias como es común en este medio y pues vive su edad”.

Alguien más criticó la “vanidad” del cantante y opinó sobre el aspecto de la mujer: “La vanidad de Ricardo superior a su esposa, él se le aplicó toda la ampolla de botox y radiess y la dejó a ella llena de arrugas y con la boca chupada”.

Entonces más gente dijo: “No la conocía, pensé que era la abuela de Evaluna”.

Otra fan lamentó que subieran esa foto y comentó: “Muy lindos. Pero no debió montar esa foto. Porque la esposa no está así de mayor. No le favoreció la foto. Cuando monten una foto procuren que todos salgan bien. Porque si no viene el escarnio público. No me parece con todo el respeto “.

Los comentario que comparaban a la esposa de Ricardo Montaner con una mujer más vieja no paraban: “Pues ellos son una familia muy linda, pero que pena y todo, pero ella parece una viejita parece la abuela de Evaluna con todo respeto aclaro son una familia muy bonita pero es así”.

“Parece su abuela”, fue uno de los comentarios que remataron la imagen de la esposa de Ricardo Montaner.