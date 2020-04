Destapan infidelidad de Mark Tacher

Cynthia Alesco confirmó que se separa definitivamente del actor

También dijo que quedaba cancelada la boda religiosa de la pareja

La esposa de Mark Tacher, Cynthia Alesco, destapa infidelidad y confirma que se cancela la boda religiosa de la pareja.

A través de las redes sociales, la actriz confirmó que ya iniciaron el proceso de divorcio por el civil y que además cancelaron su boda religiosa.

En las historia de Instagram, Alesco se decidió a responder las preguntas de algunos de sus seguidores y en ese momento anunció la verdad.

“Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho, hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”, contestó cuando le consultaron acerca de su llegada al altar.

Las dudas quedaron despejadas cuando la actriz aclaró que se trataba de una separación era definitiva.

De forma que cuando un internauta le pidió matrimonio, ella contestó: “Nomás espera a que finalice mi divorcio”.

Con estas respuestas, Alesco confirma los rumores de separación de Mark Tacher. Mientras que el actor no ha dicho nada al respecto.

Sin embargo, las cosas no terminan ahí porque según la cuenta de entretenimiento, Escándalo, Tacher le fue infiel a su esposa.

Al parecer el actor se metió con una de las amigas de Alesco.

Muchos reaccionaron ante la infidelidad de Mark Tacher

La noticia fue replicada en la cuenta de Instagram de People en Español y justo en este espacio los fanáticos dejaron su opinión.

“Pero este hombre no dura es con nadie”, “No le duran las mujeres, debe ser tóxico!”, “El hombre como que no está fácil”, “Pero es como la 3 vez que se casa y se divorcia”, “Uuy a este señor no le duran esposas, que será???”, “Ese hombre a de ser el mero diablo no puede formar hogar con nadie”, dijeron muchos asombrados.

Mientras que el comentario de Beatriz Andrade terminó salpicando al hermano del actor, Alan Tacher: “Esos Tacher se ve que no son gente fácil! … tanto Alan como Mark llevan encima unos cuántos divorcios… el matrimonio no es para todo el mundo, el matrimonio es para gente inteligente y comprometida con el sentimiento más poderoso del mundo: EL AMOR!”

“A estos hermanos si que no les dura nada que barbaridad”, “El ya se había divorciado? y nadie le quita el marido a nadie eso se llama Inestabilidad de parte de los Tacher”, la respaldaron.

Otros le echaron la culpa a la situación de encierro que se vive actualmente por el coronavirus.

“La cuarentena haciendo estragos”, “Señores eso es la CUARENTENA”, “Muchos payasos se divorciarán. Esta cuarentena afecta a las parejas profundamente. Y como todos estos disque artistas vivían del bluff. Ahora si se ven lo peleles que eran. Jajajaja le paso como a Alan Tacher el hermano”.

“Este tipo tiene sus malas mañas”, “Mark, revísate”, “Él es perrísimo”, “Ninguna mujer lo soporta”, “A este señor no lo aguanta nadie… Que pereza una persona así…”, “Este hombre tiene algo malo”, “ese hombre no se soporta ni el mismo”, “Tan rápido”, “Parece que no es fácil y tiene vicios”, “Este hombre no sirve. Mal elemento”, continuaron comentando sobre Tacher.

También le aconsejaron sobre el compromiso del matrimonio: “El hombre que no funciona en un matrimonio no funciona en nada así se case mil veces jamás le va funcionar porque ya se acostumbro a soltar rápidito así que si se case mil veces jamás va estar el feliz”, “El matrimonio es algo serio no es un juego y requiere de mucha responsabilidad de los dos”.

“De seguro la maltrato .. como a las demás! …..”, acusó una seguidora.

Aunque Anaelind lo tomó de forma jocosa y dijo: “Miércoles! Las mujeres no duran mucho tiempo con él. ¿Que pasará? Chirriquitito o exageradamente grande el tamaño de sus problemas?”.

¿Crees que la ruptura de Cynthia Alesco y Mark Tacher se deba a una infidelidad del actor?