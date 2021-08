La esposa de Chyno Miranda por fin da la cara ante las acusaciones de que lo corrió de la casa

Días atrás, informaron que había echado al cantante y a su suegra de la casa, en medio de la enfermedad del cantante porque “se había cansado” de estarlo cuidando

“Yo soy una persona que yo no invierto mi energía en cosas como esas”, empezó explicando La esposa de Chyno Miranda por fin da la cara ante las acusaciones de que lo corrió de la casa, pero su intento por explicar la situación actual de su relación con el cantante venezolano le termina saliendo muy mal. Días atrás, el periodista Javier Ceriani informó en su programa de farándula que la esposa de Chyno, Natasha Araos, los había echado a él y a su suegra de la casa, justo en medio de la enfermedad del cantante. Según el argentino, la mujer “se había cansado” de estarlo cuidando. Esposa de Chyno Miranda por fin da la cara ante acusaciones de que lo corrió, pero le sale mal De acuerdo a fuentes cercanas a la pareja, Chyno Miranda y Natasha Araos se habrían separado en noviembre de 2020 y además informaron que “ella se cansó de ya no poder contar más con el hombre que provee, con el amante, con el que podía complacer todos sus caprichos y eso comenzó a cambiar radicalmente su comportamiento hacia él, y también sus prioridades”. Esto desató una serie de rumores sobre una inminente separación que ninguno de los dos habían confirmado o negado, hasta hoy. “Hola, mi gente, de verdad que tengo muchísimos mensajes diciendo: aclaren la situación, todas esas cosas horribles que están diciendo”, comenzó diciendo Araos.

¿Siguen juntos? Mientras ocupaba el asiento de copiloto, Natasha Araos continuó diciendo: “Yo soy una persona que yo no invierto mi energía en cosas como esas que son mentiras, que son para desprestigiar, que ni siquiera saben la situación”. Justamente, el que conducía el vehículo en el que viajaban era Chyno Miranda, quien en medio del video interrumpe a su esposa para decir que no puede creer que haya personas que se hayan hecho eco de ese terrible rumor.

Los dueños de la verdad La mujer asegura que solo ellos son los dueños de la verdad. “Fue chimbo ver todo lo que pasó, todo lo que dijeron, pero lo importante es saber que los únicos dueños de la verdad somos nosotros y nosotros sabemos y estamos claros de todo lo que ha pasado entre nosotros, como familia, con su enfermedad”. Aunque no especificó dónde se encontraban, agregó “Aquí. A ponerse con todo para que empiece sus tratamientos, sus cosas, sus entrenamiento, que eso es lo más importante”

Aclaran si es cierta su crisis matrimonial El video fue republicado en la cuenta de Instagram del programa El Gordo y La Flaca junto a la leyenda: “@tashie_net junto a @chynomiranda da la cara ante los mensajes que le piden aclaren si es cierto su crisis matrimonial”. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, como el de una seguidora que destacó: “Bueno mi opinión es que ella lo está usándolo, no la siento sincera y ven en Instagram no tiene foto de él” o de otra internauta que agrega: “Dice que no gasta sus energías, pero ya ha salido a aclarar muchas veces”.

Nuevamente señalada por su interés por cantar En su programa Chisme No Like, Javier Ceriani aseguró que el interés de Araos es incursionar en el mundo del espectáculo como cantante y que por eso está utilizando a su esposo Chyno Miranda. En sintonía con esta teoría surgieron comentario como: “Saliste a dar la cara porque quieres cantar”. A otros usuarios simplemente no les importa la situación sentimental entre ellos. “Y que importa si es verdad o mentira”, “Y si se están separando que tiene de malo. No son los primeros ni los últimos”, comentaron.

No des explicaciones Muchos otros aseguraron que no tienen que dar, ni quieren escuchar sus explicaciones. “Yo no le hubiera dado explicaciones a nadie…….”, “Que fastidio con el tema, a mi particularmente no me interesa si están o no están, allá ella, PERO SI LE PIDO A DIOS MÉDICO POR EXCELENCIA QUE LE DE SANIDAD A CHINO”, “No aclares nada, si tú sabes q la verdad es solo de uds”. “Su actitud es lo mejor. Que todo le resbale y no gaste energías en algo tan negativo”, “Ellos no tienen que aclararle nada a nadie ocúpense de su vida de su salud de producir para que coman chismosos”

La salud de Chyno Miranda Lo que sí resulta muy importante para los seguidores es la salud del Chyno. “Pero él no se escucha bien, bendito Dios lo guíe”, “Primero el señor repite mucho las palabras, que no es normal….”, comentaron lo que no lo ven tan bien. Sin embargo, otros enviaron sus bendiciones y su buenos deseos para una pronta recuperación. “Dios lo bendiga siempre, mucha salud salud”, “Bendiciones y sigan adelante. Chino, vas muy bien pronto pasara la tormenta, fe”.