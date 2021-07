Esposa de Chyno Miranda revela que tuvo COVID

Natasha Araos confiesa que tomó un medicamento y en días salió negativa

Critican a la esposa del cantante por irresponsable Esposa Chyno Miranda coronavirus. Tras los rumores sobre que la esposa del famoso cantante Chyno Miranda, corriera de su casa al artista venezolano, ahora sale a la luz un video donde Natasha Araos revela inesperada confesión que ha provocado que los internautas la tachen de irresponsable por las palabras que dijo. A través de la cuenta de Instagram de Chamonic 3, se compartió un video donde se puede observar a la esposa del artista venezolano hablando sobre los síntomas que sintió ya hace algunos días, afirmando que incluso perdió el olfato y cuando ser hizo la prueba del coronavirus fue positiva. Esposa de Chyno Miranda tuvo COVID Las cosas no han ido muy bien para la pareja de Chyno Miranda y Natasha Araos, ya que después de que se rumoraba que la joven había corrido de la casa al cantante en plena etapa de recuperación, la gente no perdona a la aún esposa del venezolano, y ante cualquier acto que ella realice parece estar vigilado bajo lupa. Varios internautas reaccionaron a la grabación de la joven y le dicen que es una irresponsable, ya que a pesar de haberse contagiado no tardó mucho para que nuevamente volviera a realizar una reunión de varis invitados exponiendo a su pareja y arriesgándolo de volverse a contagiar.

Esposa Chyno Miranda coronavirus: Palabras de Natasha Araos En el video compartido la esposa del cantante más que nada aparece promocionando las pastillas que le recetó un doctor el cual asegura que ese medicamento le serviría para salir negativa en su próxima prueba del coronavirus: “me hicieron la prueba y salí positiva”, dijo Natasha. “Nos contacta un doctor nos da una caja, y nos dijo ‘si tú tomas esto tres veces al día, por cuatro días tú sales negativa la próxima vez que te hagan la prueba’, y para sorpresa salí negativa”, explico en su grabación. Inmediatamente los internautas reaccionaron al post para atacar a Araos.

Esposa Chyno Miranda coronavirus: La tachan de irresponsable “No existe nada que te quite el COVID en 4 días …., la esposa de Chyno cuanta que se sintió mal la semana pasada y que el viernes dio positivo al COVID, y que según tomó un medicamento que le dieron (qué le está haciendo promo cionnobvio) y que ya para el lunes estaba negativa” “Wow y el martes hizo una reunión, Chyno delicado y ella de irresponsable, y nuevamente muestra a Chyno para que veamos que si está con él y lo lleva a terapia”, fue el encabezado de la publicación de la cuenta de Instagram de Chamonic 3, donde afirman que estos actos tarde o temprano tendrán consecuencias.

Esposa Chyno Miranda coronavirus: “Dios santo que irresponsabilidad de la señora” De inmediato los seguidores de Chyno Miranda comentaron el post diciendo que su esposa es bastante irresponsable por no cuidar la salud del artista venezolano. Al parecer es más la preocupación de los fans por la salud del cantante que su misma pareja: “Que irresponsable más si su esposo está delicado por ese virus”. “Esta mujer, no sé, si lo hace de adrede. Pero entre más habla, más se hunde”, “Que barbaridad esta mujer no le preocupa en lo absoluto la salud del esposo”, “vieja irresponsable”, “Triste que la gente todavía no aprenda de la situación y confíe la salud de otras personas solo por dinero”, “Dios santo que irresponsabilidad de la señora, que miedo, por eso estamos así, sin poderle poner fin a este virus”, fueron algunos comentarios.

Esposa Chyno Miranda coronavirus: “¿Tu eres doctora?” Hubo quien la defendió sobre esa promoción de las patillas que sin duda generó mucha polémica: ” ¿Tu eres doctora?, a mí me pasó lo mismo. Di positivo un jueves para COVID me sentí mal igual, pero el lunes me salió negativo. Si usan un poco de sentido común”, comenzó diciendo el usuario. “Esto quiere decir que tanto como ella y yo tuvimos el COVID por varios días atrás, ya para el día que nos hicimos la prueba y nos salió positivo, ya veníamos con el COVID desde hace días. Y cuando regresemos a hacerlo de nuevo ( 4 días después ) nos salió negativo. Pero no quiere decir que el COVID lo tuvimos por 4 días”, agregó. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Esposa Chyno Miranda coronavirus: La verdadera cara de Natasha Anteriormente se filtró video en donde se revelaría la ‘verdadera cara’ que la esposa de Chyno Miranda, Natasha Araos, tiene hacia el cantante, en donde la venezolana aparecía haciéndole una “mala cara”. Seguidores del periodista Javier Ceriani, argumentan que ella “ya no lo soporta”. Un claro ejemplo fue cuando este 29 de julio, la pagina de Instagram del conductor argentino Javier Ceriani, Chisme no like, revelara un video en donde Natasha Araos aparecía dándole “una mala cara” al cantante, tras esto, muchos usuarios y seguidores del periodista argumentaron que ella ya no soportaba a Chyno.

¿Le hace mala cara? En el breve clip, el cual ya contiene más 69 mil reproducciones a un día de haber sido compartido, se logra observar como la esposa de Chyno Miranda, Natasha Araos, se encontraba en frente del cantante, apartada de él, mientras que jugaba con el hijo que ambos tienen, el pequeño Luka. Todo estaba bien, sin embargo, al fondo se lograba escuchar como Chyno comenzaba a repetir varias veces “Hola”, sin recibir contestación alguna, posteriormente Natasha respondía “Hooola”, y el cantante rio y dijo “Así es” fue ahí cuando la mujer volteó a ver al cantante y, a palabras de seguidores, comentaron que le había hecho una “mala cara” y que parecía que ya ni siquiera lo soportaba. Archivado como: Esposa Chyno Miranda coronavirus.

Seguidores reaccionan Este gesto generó un sin fin de comentarios al respecto, en donde seguidores de Javier Ceriani comenzaron a argumentar sobre la “horrible” cara que Natasha Araos le había hecho a Chyno en el video, diciendo que parecía que ya ni siquiera lo podía soportar. Una seguidora sin tapujo alguno comentó: “Lo mira con cara de quererlo matar”, a lo que uno respondió: “Y ya lo está haciendo, pobre chavo, ojalá y salga pronto”. Una usuaria comentó en la publicación que ni siquiera le estaba haciendo caso a Chyno Miranda: “Ni caso le hace al pobre de Chyno” y un usuario respondió: “Si te das cuenta no solo ahí, en las fotos ella abrazada del niño y el marido bien apartado”, aseguraron en el video de Natasha. Archivado como: Esposa Chyno Miranda coronavirus.

“Lo ignora completamente” Una seguidora del periodista comentó que ella parecía ya no soportarlo: “La cara de ella es que ya no soporta lo que él dice, como muchas incoherencias”, a lo que otro le responde: “Así es, lo ignora completamente todas las veces que dice hola, hasta que se hartó y ella le responde”. “Cara de lo que siempre fue, se casó con el enemigo“, “Claro que hizo una mala cara”, “Ugh, no deja ni al niño acercarse, y que miradita le echó”, “Yo si veo la cara que hizo”, “Sí, la cara de arrecha”, “Si, se nota su cara de ‘pocos amigos’ como decimos en México”, “Espero que arreglen sus problemas”, eran uno de los tantos comentarios que se podían leer en el video. Archivado como: Esposa Chyno Miranda coronavirus.