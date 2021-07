Esposa de Chyno Miranda comparte video de ellos bailando

Los rumores sobre su separación aun continua

La recuperación del cantante va por muy buen camino Esposa Chyno Miranda bailando. Las miradas se enfocaron en el cantante venezolano Chyno Miranda desde que informó en las redes sociales que estuvo contagiado de coronavirus y que estuvo a punto de no volver a caminar, luego se presentaron otras series de casos que lo han tenido en el ojo del huracán hasta ahora. Luego de reaparecer en los escenarios en la ceremonia de los Premios Juventud, reencontrándose con su compatriota Nacho emocionando a la gente por el dúo de Chino y Nacho, más problemas estuvieron circulando en su vida personal, ahora con su esposa Natasha Araos. Chyno Miranda y su esposa en el ojo del huracán Varios rumores estuvieron circulando sobre que la esposa de Chyno Miranda estaría dejando al cantante, debido a unas declaraciones de Natasha en su cuenta de Instagram donde dio a entender que había corrido de su casa al artista venezolano después de haberse contagiado de COVID. Tras estos señalamientos, en donde después se afirmó que incluso corrieron a Chyno Miranda de su casa, ninguno de los dos involucrados salieron a desmentir o afirmar estos rumores, sin embargo, su esposa Natasha Araos días después reveló un inesperado mensaje, en donde afirmaba que prefería no hacer caso de cosas “que no tenían importancia”.

Esposa Chyno Miranda bailando: Desmienten rumores Tras fuertes rumores sobre que su esposa lo dejó, Chyno ha vuelto a sorprender con un video a través de una cuenta de Instagram Stereoplusfm donde aparece la pareja mencionada más feliz que nunca, bailando y donde los besos y las caricias no pudieron faltar para desmentir y acabar con los falsos rumores. En la grabación se puede observar como Chyno y Natasha disfrutan de un día juntos, donde la pareja derrocha bastante amor en una reunión de amigos. Pero a pesar de ambos se ven muy contentos juntos hubo algunos usuarios que no creen que sean sinceros en estas imágenes mostradas en las redes sociales.

Inmediatamente los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, quienes dieron su opinión al respecto debido a que mucho se ha mencionado que Natasha Araos ya no quiere al venezolano tras haber estado enfermo y que apenas está en recuperación para volver a los escenarios. "Esa mujer está fingiendo se le nota es muy mala y loca esa mujer va a acabar con la vida de él se ve que no quiere estar ahí toda una víbora", fue un mensaje que dejó un internauta en el post donde se ve a la pareja bastante feliz y mostrando su amor para acabar con estos rumores que tanto los ha afectado.

Esposa Chyno Miranda bailando: ¿Lo corre de la casa? Anteriormente la esposa del cantante Chyno Miranda, Natasha Araos sorprendió en redes sociales al revelar un mensaje inesperado, sin embargo la critican y afirman que ya no le creen nada y que esperan que salga a decir la verdad respecto que si es cierto que abandonó al cantante tras su delicado estado de salud. Fue el pasado 26 de julio cuando el periodista argentino, Javier Ceriani expuso para su programa Chisme No Like que Natasha Araos, esposa del cantante Chyno habría cuidado del cantante en un principio, pero con el paso del tiempo y con la salud del cantante empeorando, la mujer había cambiado su comportamiento.

Esposa Chyno Miranda bailando: Natasha Araos, manda inesperado mensaje Tras estos señalamientos, en donde después se afirmó que incluso corrieron a Chyno Miranda de su casa, ninguno de los dos involucrados salieron a desmentir o afirmar estos rumores, sin embargo, su esposa Natasha Araos días después reveló un inesperado mensaje, en donde afirmaba que prefería no hacer caso de cosas “que no tenían importancia”. Mediante la cuenta de Instagram de programa Suelta la sopa se publicó un video en donde Natasha le contaba a sus seguidores como comenzó a recordar viejas memorias: “Estaba viendo el carrete de videos que uno tiene ahí guardado y se pone a ver los videos y las cositas que uno tiene” comenzó.

Esposa Chyno Miranda bailando: “El tiempo pasa volando” Posteriormente, la venezolana de 36 años afirmó en su mensaje que el tiempo pasaba volando y cuando menos te lo esperas: “Hay que disfrutar el aquí y el ahora, mi gente, el estar pendiente de ser felices, de vivir, los momentos de apreciar a la gente que tenemos”, continuó con su mensaje. Natasha Araos comentó que siempre enfoca su tiempo en lo que realmente importa: “El tiempo vale oro, como dicen por ahí, hay que enfocar toda nuestra energía siempre en lo que realmente es importante, y no perder el tiempo en cosas que no nos sirven, vivir el presente siempre”.

"Hay que vivir y disfrutar del tiempo" Natasha Araos confesó que siempre hay que estar en familia, y aprovechar cada uno de los momentos con ellos: "Hay que aprovechar el tiempo, vivirlo, dar gracias por cada momento compartido tanto en familia, como con amigos, con tus hijos o tus seres queridos, porque el tiempo pasa". Para finalizar la esposa de Chyno Miranda argumentó lo siguiente: "No desperdiciemos el tiempo en lo que no nos sirve, en lo que no nos hace feliz, da gracias por todo lo que tienes, sean felices, y vivan su familia. Esta vida es demasiado corta por preocuparse por cosas que no valen la pena, enfoquen su energía y frecuencia en cosas que ustedes quieren y hagan siempre el bien que pasa eso venimos al mundo".

Seguidores reaccionan al mensaje A pesar de que su mensaje era bastante positivo, los seguidores del programa no lo tomaron de esa manera y rápidamente le comenzaron a decir a Natasha Araos que mejor saliera a desmentir los rumores en los que estaba envuelta, en donde algunos usuarios afirmaron que ni siquiera le creían ya su bondad: "La vida hay que vivirla, pero sin andar haciendo daño y mucho menos a quien te dio tanto y ahora te necesita", "No se te cree nada mujer, Chyno estamos contigo", "No se puede tapar el sol, todo sale a la luz, todos estamos con Chyno y si tu lo abandonaste y le limpiaste las cuentas que Dios te bendiga".

Natasha Araos rompe en llanto A través de las redes sociales del programa Despierta América, se puede ver un video donde Natasha Araos, la esposa de Chyno Miranda, rompe en llanto al hablar del difícil momento que vive el cantante venezolano. Se retomó de su cuenta oficial de Instagram. "Han sido muy duros todos estos meses en los cuales, como siempre les digo, yo todo lo que les digo es porque yo también vivo cosas que me afectan, que me duelen, pero gracias a Dios esto me hizo más fuerte emocionalmente y me ayudó a entender muchísimas cosas".