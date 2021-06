Vestida con un informe de presidiaria verde, Coronel Aispuro dijo la palabra “culpable” y respondió con paciencia las decenas de preguntas de un juez federal que dijo querer asegurarse de que la acusada entendía las consecuencias de rechazar un juicio, informó The Associated Press. Emma Coronel fue arrestada en febrero en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, y se declaró inocente luego de haber sido acusada de un solo cargo de asociación delictuosa para distribuir drogas en Estados Unidos.

Anteriormente, Contreras le recordó que los cargos no son fruto de un procesamiento hecho por un gran jurado y que por lo tanto se declaraba culpable de lo que se considera “información”, lo que le privaría del derecho a tener un juicio y “probablemente” a apelar la sentencia, a lo que ella contestó estar de acuerdo.

El abogado de la esposa de “El Chapo” dijo que su clienta estaba “satisfecha con el proceso” a pesar de que no esperaba ser detenida después de que su esposo fuese condenado. “Ella fue una pequeña parte de algo mucho más grande”, dijo el abogado.

El pasado 20 de febrero de 2019, después de que “El Chapo fuera condenado por narcotráfico, el portal digital publicó una entrevista con uno de los 12 miembros del jurado. Esta persona, que habló de forma anónima, rompió el juramento que hizo ante el juez de que no tendrían contacto con información del caso durante el proceso legal.

“Mala conducta” del jurado

Según el miembro del jurado dijo en la entrevista, varios de ellos sí leyeron información relacionada al caso en medios y redes sociales justo cuando estaban en pleno juicio del capo mexicano, rompiendo así con la promesa que hicieron al juez Brian Cogan de que no leerían noticias, no buscarían en internet y no hablarían con nadie del tema.

Los abogados argumentan que el fin de semana antes de las deliberaciones corrió por los medios información asegurando que el narcotraficante mexicano había pagado por mantener sexo con niñas. Esa sería solo la más sonadas de las noticias que pudieron haber afectado el juicio de los jurado. Archivado como: esposa del Chapo culpable.