Saúl “El Canelo” Álvarez tiene tres hijos con diferentes mujeres y fue la cuenta de Instagram de Chamonic3 donde se publicó un comparativo de las tres madres de sus hijos e inmediatamente los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, y a quien no le fue tan bien fue a Fernanda, pues dijeron que era la menos bonita de las tres.

Esposa Canelo. Luego de la boda de lujo del boxeador mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez y la modelo y empresaria Fernanda Gómez, la ahora esposa del pugilista vuelve a estar en el ojo del huracán, y ahora es porque se filtraron unos fotos de todas las madres de los hijos del tapatío y Gómez no quedó bien parada.

“La más bonita Karen Beltrán, segunda Nelda, última Fernanda. Lo siento pero es verdad”, “Sí, coincido con usted”, “Honestamente Fernanda parece travesti cuando se maquilla mucho”, “Todas están guapas! Pero Nelda no sé porqué me gusta Nelda más para Canelo…”, expresó la gente.

La publicación de Chamonic3 inmediatamente obtuvo más de mil Me Gusta y miles de comentarios que inmediatamente empezaron a comparar a las tres mujeres y la que fue considerada como la menos agraciada fue la ahora esposa del Canelo, la tapatía Fernanda Gómez.

Esposa Canelo: Le echan porras Nelda

Los internautas alagaron la belleza de las madre de Emily y Saúl Adiel: “Se me hace más guapa Karen Beltrán”, “Hermosa Karen Beltrán”, “Definitivamente la mamá del niño es más guapa”, “Nelda es la mas bonita, con todo respeto!”, “Que bonita Nélida”.

“Creo que Nelda es hermosa”, “Para mi la más bonita es Nelda, la mamá del niño”, y mientras se desvivían en flores para las otras madres de sus hijos, para la esposa de Canelo los comentarios no fueron tan favorecedores, “Vi una foto de Fernanda antes de sus operaciones y pues no se me hacia tan bonita”, expresó la gente.