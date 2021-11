Circula supuesta foto de esposa de Canelo Álvarez en situación comprometedora con su suegro

En la imagen se ve a Fernanda Gómez y al señor Santos en mucha ‘confiancita’

La gente critica esa imagen y dicen que debe existir respeto entre ambos Fernanda Gómez, la esposa del boxeador mexicano, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, ‘cimbró’ las redes sociales con una supuesta fotografía que publicó a lado de su suegro, el señor Santos, y que ha causado mucha controversia porque la gente notó algo que no les pareció bien, y es que dicen que hay ‘mucha confiancita’ entre ambos y que no es bueno, la imagen la subió la cuenta de @lomascomentado la mayoría de los comentarios eran negativos hacia la pareja del deportista. Poco es lo que se conoce del papá del pugilista mexicano, incluso no toma los reflectores que pudiera tener, se mantiene al margen de la carrera de su hijo, no es una persona que salga mucho en las cámaras de televisión, pero siempre ha estado presente en toda la trayectoria del deportista, pero ahora, Fernanda Gómez, la pareja del atleta decidió hacer público cómo se lleva con su suegro y al parecer no le fue tan bien, ya que la gente hasta lo consideró una falta de respeto. ¿PORQUÉ TAMBIÉN ELLA ES FAMOSA? El boxeador actualmente es el mejor del mundo libra por libra, sin embargo, es criticado por muchos ya que no lo consideran así, porque creen que no pelea con los mejores y le ponen rivales a modo, pero lo cierto es que cada que pelea se embolsa decenas de millones de dólares, además de lo que gana por patrocinios y empresas que tiene. Grandes pugilistas lo alaban y otros no tanto, de allí que la polémica no solo la tenga él sino que ahora lo arrastra su pareja. La esposa del deportista, Fernanda Gómez, con quien tiene una hija, acostumbra a presumir su estilo de vida y algunas experiencias que vive a lado de él y su hija, por lo que ella sí está acostumbrada a ser una figura pública, hasta el momento tiene más de 1.1 millones de seguidores con más de 320 publicaciones, miles de me gusta y comentarios en que le mandan saludos y le reconocen ser bella, tener buen cuerpo y buenos gusto, pero en esta ocasión no fue suficiente eso.

¿ES EL MEJOR DEL MUNDO Y DE MÉXICO? Aunque la fotografía no aparece en su cuenta oficial, ni en la del boxeador, la gene no dejó de comentar y de tirarle con todo a su esposa, pues no consideran que la forma en que se tomar la postal se la más adecuada, pues dicen que debe existir límites y respeto entre una figura y otra, sin embargo, es evidente que ambos se llevan bien y que lo único que los une es el amor por Canelo, quien incluso ya es considerado el mejor de México en toda la historia. Aunque para algunos hay otros como la leyenda Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez y otros más que han marcado historia al vencer a grande peleadores de sus tiempos. Aunque la polémica está encendida, no se puede negar que Saúl Álvarez es una de las figuras más influyentes en todo el mundo en su ramo, y sobre todo en México, querido y odiado por muchos, pero siempre en los reflectores de los eventos más importantes. Archivado como: Esposa Canelo Álvarez suegro

¿QUÉ FUE LO QUE MOLESTÓ A LA GENTE DE LA SUPUESTA FOTO DE FERNANDA GÓMEZ? La foto que se publica de Fernanda Gómez, la esposa de Saúl Álvarez es de ella, vestida de guinda abrazada de Santos, el papá del boxeador, quien lleva una chamarra color café y una camisa a rayas, sin duda alguna lo que más causo sensación de la gente es que aparecieron muy juntos, ‘chocando’ cabezas y mejilla con mejilla, lo que consideraron como una falta de respeto y mucha confianza entre ambos, lo que ‘levantó’ sospechas y malos pensamientos. De manera textual algunos escribieron con muy malas ideas y hasta de manera burlona se mostaron: “Yo jamás me tomaría una foto así con mi suegro… Me parece mucha confiancita! Ay que marcar una línea de respeto”, “¿Así de cerquita? No!”, “ni me quiere mi suegro la neta”, “yo no la tengo, pero quise a mi suegro QEPD… Tanto como si fuera mi padre y me apoyó como tal… Lo extraño!”, “para que ni lo quieren a uno los suegros”. Archivado como: Esposa Canelo Álvarez suegro

¿QUÉ DICE ‘MANOS DE PIEDRA’ Y SUGAR RAY LEONARD SOBRE ‘CANELO’? Pero la controversia y polémica siempre han seguido a la pareja, sobre todo al pugilista pues muchos cuestionan su nivel y calidad en el deporte de lo golpes. Sin embargo, algunas leyendas del box sí lo consideran el mejor libra por libra. Hace unos días Roberto “Manos de Piedra” Durán y Sugar Ray Leonard estuvieron frente a frente, tal como lo hicieron hace más de 40 años en el ring. El panameño y el estadounidense ahora son amigos. Tras una charla de Sugar en la 59 Convención del CMB, ambos exboxeadores se encontraron en el escenario y recordaron viejos tiempos. Igualmente, los dos miembros del Salón de la Fama hablaron del boxeador que lidera hoy en día este deporte, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. Archivado como: Esposa Canelo Álvarez suegro

Esposa Canelo Álvarez suegro: ¿HABRÁ ALGUIEN QUE LE GANE AL MEXICANO? “No hay otro, ‘Canelo’ es el mejor libra por libra, no tiene rivales y ni los tendrá. El boxeo mexicano está en buenas manos con el ‘Canelo’, es un peleador muy fuerte, tiene buena condición y es muy disciplinado, pero veo que le falla su defensa un poco, debe tirar más golpes. Lo he visto en sus peleas y suele soltar muchos golpes de poder, pero eso hace que te canses, por eso debe ser más cuidadoso con ello”, expresó Durán. En tanto, Sugar comentó que el boxeador mexicano tiene un toque especial, y dijo que “Canelo” tomará un reto gigante ahora que busque en 2022 el fajín de peso Crucero. “Todos los peleadores son muy especiales, a todos ellos, siento mucho cariño por todos, pero en especial por los boxeadores mexicanos, ellos tiene un ingrediente especial, ellos hace que el boxeo tenga un sabor muy especial. Todos los boxeadores trabajan arduamente día a día para lograr alcanzar sus metas”, expresó Leonard.

Esposa Canelo Álvarez suegro: ¿POR FIN RECONOCE FLOYD MAYWEATHER QUIÉN ES EL MEJOR? Saúl “Canelo” Álvarez es el mejor boxeador libra por libra de la actualidad y eso lo sabe Floyd Mayweather Jr., quien tuvo por años ese sitio y es el único que ha derrotado al mexicano. El “Money” reconoció el sitio que tiene el tapatío, a quien venció en 2013, pero también dijo que hoy día hay otros púgiles de gran calidad.

“Sí, nos gusta ‘Canelo’, es un gran boxeador, pero también están Gervonta Davis, Errol Spence, Terence Crawford, David Benavidez, hay muchos grandes peleadores, en mi opinión”, dijo Mayweather Jr. en su inesperada visita a una de las sesiones de jueces que se realizó en la 59 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, en la Ciudad de México. Por otro lado, Floyd dijo que seguirá disfrutando del retiro. El púgil estadounidense peleó por última vez en el plano profesional en agosto de 2017 ante Conor McGregor, y después sólo ha realizado dos pleitos de exhibición, algo que no descarta seguir haciendo. “Hice todo lo que se ha podido hacer en el boxeo, pero de verdad que no extraño tanto el boxeo. Sólo he hecho algunas cosas como exhibiciones, que es algo muy diferente a una pelea de verdad”, dijo Floyd, quien sonrió cuando le señalaron si enfrentaría a Julio César Chávez padre en un duelo de exhibición. “No, Julio César Chávez es una leyenda”.

Esposa Canelo Álvarez suegro: ¿QUÉ QUIERE EL BOXEADOR MEXICANO? Le gustan los retos y quiere seguir haciendo historia. Saúl Álvarez no se raja y dijo que si Eddy Reynoso quiere que vayan por el peso Crucero, así lo harán. El “Canelo” retará en 2022 al monarca Supermediano del CMB, el africano Ilunga Makabu, a quien conoció este día en la capital durante el cierre de la 59 Convención anual del organismo. “Estamos puestos”, dijo el tapatío. “A Eddy (Reynoso) se le ocurren cosas locas, como he dicho, pero estoy puesto, quiero hacer historia y estoy puesto para lo que venga. Significa mucho y quiero hacer historia, es un gran reto para mí y peligroso”. El considerado mejor peleador libra por libra señaló que buscará pelear en México de nueva cuenta y que ya lo están cocinando.

Esposa Canelo Álvarez suegro: ¿QUÉ OTRAS PELEAS TIENE EN MENTE? Se tiene información que pelear en México sería hasta finales de 2022, y las opciones son la Ciudad de México o Guadalajara, y las alternativas son muchas, desde estadios de futbol hasta la Arena Ciudad de México. “Estoy muy contento con la posibilidad pensar en pelear en México y seguramente pronto me verán, estamos armando eso. Vamos a negociar la pelea y muchos detalles, pero la posibilidad de venir a México me tiene contento”, apuntó. De entrada, el regreso al ring está para mayo de 2022 y todavía no hay rival. Y entre risas, se le cuestionó al peleador si buscaría en un futuro una pelea en peso Completo, pues ahora que va a Crucero buscará su quinto título en diferentes pesos. Saúl dijo que su cuerpo no le da para Completo, pero así decía de Crucero y ahora toma el reto. “Hace no sé si uno año dije que Crucero no y ahí vamos, pero no creo, pero con Eddy ya no sé sabe. Mi cuerpo no me da para eso”, dijo.

EL ‘CANELO’QUIERE MÁS Saúl “Canelo” Álvarez no conoce los límites y ahora pretende adueñarse de la división de peso Crucero para seguir haciendo historia en el pugilismo mexicano. La mira de Álvarez (57-1-2, 39 KO’s) para mayo de 2022 está en retar al monarca Crucero del Consejo Mundial de Boxeo, el congoleño Ilunga Makabu (28-2, 25 KO’s). El tapatío apunta ya a este nuevos reto cuando apenas acaba de erigirse como campeón indiscutido de peso Supermediano al sumar los cuatro títulos de esa división. “Canelo” decía en Las Vegas que esperaba la nueva ocurrencia de Eddy Reynoso, y ya se supo cuál es. Reynoso, en calidad de manejador de Saúl, le pidió ayer al CMB que le autorice un combate ante Makabu, quien está dos divisiones más arriba que Álvarez. La petición fue aceptada y falta ahora negociar entre las partes. “Como representante de ‘Canelo’, antes que nada, agradecerle al CMB lo que ha apoyado a los boxeadores mexicanos y destacar la carrera de ‘Canelo’. Archivado como: Esposa Canelo Álvarez suegro

Esposa Canelo Álvarez suegro: ¿QUÉ QUIERE LOGRAR EL BOXEADOR MEXICANO? “Y ahora estoy aquí para levantar la voz y pedirle al Consejo Mundial de Boxeo la siguiente pelea para ‘Canelo’ y buscar al campeón Crucero Makabu, que tenga la oportunidad de buscar la pelea inmediata después de que unificamos los títulos de las 168 libras”, pidió Reynoso en el pleno de la 59 Convención que celebra el organismo en la capital. “Canelo” quiere ser el primer mexicano que conquiste cinco títulos en distintas divisiones sin que haya interinatos en su palmarés, como fue el caso de Jorge “Travieso” Arce. Álvarez ya ha reinado en los pesos Superwelter, Mediano, Supermediano y Semicompleto. “Vamos a buscar a Makabu, es un reto, y vamos a seguir haciendo historia, y sabemos que tenemos todo para ganarle y por eso pedimos esa pelea. Los retos son para tomarse”, dijo Reynoso.