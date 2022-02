Marisela se le echa encima a Marco Antonio Solís

La cantante Marisela se mostró en contra de un tuit que publicó Marco Antonio Solís, en donde comparó al coronavirus con el amor. “El #COVID19 es como el verdadero amor: unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron”, se lee en la publicación. Pero la estrella lamenta que el “Buki” haya hecho este tipo de comparación, sobre todo con una enfermedad que considera que es muy grave.

“No, el Covid no es como el amor, ¿Qué le pasa? El Covid es como tu ex, que te anda correteando; yo no estoy de acuerdo. “El Covid es algo del que te tienes que cuidar, y si vas a comparar, tienes que hacerlo bien. Eso no se trata de eso; es cuidar la salud. En eso estoy definitivamente en desacuerdo”, afirmó en conferencia. Y respecto a ex parejas, también compartió que este año lo inició libre y sola. Atrás quedaron los problemas con su esposo Shaoul “Shuki” Amar, quien el año pasado fue bajado del escenario por la famosa tras haberlo culpado de robarle joyería, y confirmó que ya no son pareja. Aunque no quiso revelar si ya están divorciados, aseguró sentirse feliz en esta nueva etapa de su vida. Con información de Agencia Reforma