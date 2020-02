View this post on Instagram

Fuerte como el árbol que resiste al viento; como el junco en la corriente. Firme como la montaña ⛰ más alta; Frágil como el colibrí Dulce como los atardeceres 🌅 Convivo con lo que me rodea, con la lluvia 🌧 , el 🌬 , la montaña 🏔 el cielo 🌌 … Pero soy cómo el árbol 🌳 , de raíces fuertes 💪🏼 , firmes y siempre de pie 🌟 . . . #cristy #cristysolis #sundayze #here&now #enelmomentopresente #febrero2020 #birthdaymonth🎉 #tronco #arbol #mar #arena #sol #caribeña #Resilient #StrengthComesFromWithin #diosesbueno.