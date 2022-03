NO SE QUEDA CALLADA. En medio de la ola de acusaciones y denuncias a figuras del espectáculo, la esposa de Marco Antonio Solís sale a su defensa después de que el cantante fuera nuevamente señalado por las acusaciones de una ex alumna de ‘La Academia’. De acuerdo con un popular programa de televisión, las últimas publicaciones de Cristy Solís hacen referencia a esos ataques.

“Aléjate de las personas que se han beneficiado de ti, pero actúan como si lo hubieran hecho sin ti”, escribió Cristy Solís tras hacerse viral las acusaciones contra el cantante mexicano. Pero, ahí no paró la situación y la esposa de Marco Antonio Solís decidió expresarse en sus redes sociales ante ese video que aconteció en años pasados y que, en su momento no fue tomado en cuenta. Archivado como; Esposa Buki reacciona acusaciones

“El mundo, está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron, ni cuidaron. No seas uno de ellos.”, se lee en la imagen que compartió la esposa de Marco Antonio Solís y que, llamó la atención de sus seguidores en la red social. Algunos de ellos, no dudaron en expresar su apoyo y comentarle que es mejor “alejarse” de esas personas. Archivado como; Esposa Buki reacciona acusaciones

“Por ejemplo: colgarse medallas que no te ganaste, exigir condiciones que no corresponde, abusar de la confianza cuándo lo pautado no lo cumpliste y encima pretender remuneraciones por las cuáles el trabajo, conocimiento, experiencia y empeño… ¡NO LO VALEN! El oportunismo a la orden del día y en el menú del lado derecho de la carta”, escribió una usuaria.

¿Qué dijo la joven en aquel momento?

En ese entonces, la acusación se hizo con el director de La Academia, quien escuchó las palabras de la alumna: “Me impactó la canción (Si no te hubieras ido), el título me trajo muchas cosas del pasado con Marco Antonio Solís, con quien estaba haciendo un disco, grabamos siete canciones inéditas y todo iba muy bien, pero nunca salió, como dice la canción: ‘me dieron falsas esperanzas’ y esperé y nunca pasó nada”, dijo Jackie González.

Pero lo peor vino, cuando la chica ahondó más en el tema: “No quiero ponerlo así -como abuso- porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo del alcohol, y se puso mal; borracho decía: ‘¡Yo soy Dios!’, y entonces me dijo ‘dame un beso’. Le agarré mucho resentimiento a Marco Antonio Solís, era uno de mis grandes ídolos, lo veo como un gran escritor. Se aprovechó de mis sueños, de mi ilusión, no me falló un mes, me falló tres años”, dijo entre lágrimas.