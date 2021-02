“Le dije que le echara ganas, que teníamos dos hijos preciosos, que teníamos muchos planes juntos, que teníamos que ver a nuestros hijos crecer y a las 10:30 de la noche me llamó el doctor y me dio la noticia de que había fallecido…”, comentó entre lágrimas, sin embargo también narró la experiencia de lo que soñó un día antes de la muerte de Rodrigo Mejía… sigue leyendo…

Llorando, la esposa de Rodrigo Mejía contó la última llamada que tuvo con el actor: “Me vio y le vi los ojitos y yo le dije ‘mi amor no te preocupes, todo va a estar bien y de esta vamos a salir juntos como siempre y nos queda mucha vida juntos’ y ya me hizo así (movió el dedo en señal de aprobación)”.

“Estuvo en el área COVID hospitalizado con oxígeno y de repente un día me llamó el doctor y me dijo que lo tenían que entubar, obviamente él tenía miedo, le vi en los ojos…”, dijo Gaby Crassus muy afectada.

“Le destruyó los pulmones, le dio neumonía, le deshizo los pulmones en muy poco tiempo, no sé por qué, no sé como nos contagiamos porque hasta los billetes desinfectaba…”, comenzó diciendo Gaby Crassus sobre Rodrigo Mejía.

Un día antes de que muriera el actor Rodrigo Mejía por complicaciones del coronavirus, su esposa Gaby Crassus contó lo que soñó: “Soñé con él, lo vi parado en la puerta del cuarto y me estaba viendo y estaba sonriendo, no me dijo nada, sólo estaba sonriendo y yo desperté y dije ‘eso es una señal de que va a estar bien’ y jamás me imaginé que se estaba despidiendo…”, desconsolada comentó la conductora de televisión.

Ante tal desgracia, la esposa de Rodrigo Mejía aseguró que lo que más le duele de la situación es que el actor no se pudo despedir de sus hijos, pues al salir positivo de la prueba del COVID, se tuvo que aislar y ya no convivió con ellos.

Además, comentó lo terrible que fue decirle a sus hijos sobre la noticia: “Yo les dije que su papá siempre va a estar aquí (en el pecho) y que va a vivir aquí con él, dice ‘estoy triste’ y que su papá estuvo muy poco tiempo aquí. Yo empecé a organizar el futuro de mis hijos, porque cuando vi que en una semana se deterioró, yo no sabía si a la semana siguiente yo iba a estar así y me dio pánico porque nunca me había puesto a pensar ‘qué pasaría si faltara para mis hijos’ y me puse a organizar todo”, narró desconsolada Gaby Crassus.

La última voluntad del actor Rodrigo Mejía fue que lo cremaran y lo aventaran al mar, puesto que era su lugar favorito en el mundo.

Sin embargo, la tragedia no quedaba allí pues la mamá de Gaby Crassus apenas cumplió 3 meses de haber muerto, luego falleció el suegro, a quien veía como su segundo papá y ahora su esposo Rodrigo Mejía.

“Yo sé que voy a salir adelante por mis hijos. Me voy a asegurar de que mis hijos crezcan rodeados de amor y crezcan para ser unos hombres buenos, unos hombres empáticos como era su papá. Abracen y díganle a la gente que aman que los aman porque no sabemos si mañana vamos a estar y por favor cuídense”, finalizó la esposa de Rodrigo Mejía.

AQUÍ PUEDES VER LA SEGUNDA PARTE DEL VIDEO DE GABY CRASSUS, ESPOSA DE ACTOR RODRIGO MEJÍA