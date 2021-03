Resurge un video de las veces en que el supuesto espíritu o fantasma de Valentín Elizalde reapareció tras su muerte cuando fue asesinado en noviembre de 2006 mientras se encontraba en la cúspide de su carrera y tenía tan sólo 27 años de edad; aparentemente un grupo armado lo asesinó como venganza a la advertencia que no cumplió de no cantar un narcocorrido en un palenque.

La muerte de Valentín Elizalde continúa rodeada de distintas teorías

Los comentarios de la gente aparecieron: “Él no puede descansar en paz hasta que el Tano pague por lo que le hizo”, “Por favor ya déjenlo descansar en paz siempre estará en nuestro corazón”, “Desgraciado Tano traidor, Dios hará que pague todo el mal que le hizo a su primo”, “Ni madres que me pierdo mi funeral y que no se me olvida el sombrero”, “Tano el psicópata traidor el responsable de la muerte”.

Sin embargo, lo inesperado también surgió en una de las fanáticas que decidió realizarle un altar de muertos a Valentín Elizalde en donde según las imágenes del programa ‘Extranormal’ se puede ver cómo el fantasma del cantante atraviesa un espejo y deja atónitos a todos.