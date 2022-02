Cuando se trata de tu tez trabajas muy duro para lograr una piel limpia y brillante. Mantienes tu piel limpia, usas protector solar e hidratas, pero para algunas personas, no importa qué tanto traten de mantener hábitos saludables de piel, aún están plagadas de esos molestos puntos negros en los poros—ugh, las espinillas son absolutamente lo peor. Pero el cómo deshacerte de las espinillas de forma adecuada todavía es algo vago. De acuerdo con la dermatóloga, la Dra. Cynthia Bailey: “Las espinillas, llamados comedones, son tapones de piel muerta, aceite, gérmenes de la piel y deshechos que se atoran en tus poros”. La mugre que causa las espinillas en realidad se supone que debe estar ahí y es algo normal, siempre y cuando salga a la superficie para que puedas lavarla. El problema surge cuando la mugre se junta y tapa tus poros y así no puedes quitarla. Las espinillas son complicadas Esos poros obstruidos se ven como pequeños puntos (o no tan pequeños, especialmente si eres más valiente para mirar en un espejo magnificador), y en realidad puedas sentirlos en tu piel. No suena muy placentero, y no lo es. Además, para añadir sal a la herida, las espinillas son muy tercas y en realidad es difícil deshacerte de ellas. La mayoría de las personas que están luchando con las espinillas han estado luchando la batalla toda su vida, y aunque las espinillas definitivamente son más comunes en los adolescentes—y tú probablemente tienes pesadillas sobre el acné de la adolescencia—los adultos pueden tener espinillas también. Y unos poros obstruidos pueden ocurrir donde sea, y desafortunadamente, algunos de los productos del cuidado de la piel que usas en realidad puede estar empeorándolos. Genial. Pero hay buenas noticias: las espinillas pueden ser eliminadas, y aunque son increíblemente testarudas, los productos adecuados, herramientas adecuadas y técnicas correctas pueden ayudarte a deshacerte de ellas y evitarlas en el futuro.

Las armas contra las espinillas Entonces, ¿por dónde empiezas? Bueno, para empezar, necesitas conocer a tu nuevo mejor amigo el ácido salicílico. Sabemos que no suena como una buena idea usar nada que sea llamado “ácido” en tu rostro, pero confía en nosotras con este. OK bueno, no tienes que confiar en nosotras, pero deberías confiar en los profesionales. Como Allure informa, de acuerdo con Rachael Nazarin, una dermatóloga en el Schweiger Dermatology Group en New York City: “El ácido salicílico es una gran opción para disolver esas espinillas, y puede ser encontrado en productos que no requieren de prescripción. Idealmente, usarías un producto que se deja puesto en vez de un limpiador o jabón, ya que mientras más larga sea la exposición al ingrediente activo, mejor trabajará. Después de usar un producto con ácido salicílico por muchas semanas, muchas de las espinillas se irán, pero otras simplemente se debilitarán”.

No te apresures Ten en cuenta que el ácido salicílico puede tomar algo de tiempo para funcionar, así que sé paciente, y a menos que experimentes cualquier tipo de irritación o una reacción adversa, continua usando este tratamiento por lo menos de unos cuantos días a unas semanas, o lo que tu doctor indique. Lo siguiente en la lista es usar exfoliante, que en realidad es una muy buena idea sin importar si tienes o no espinillas. Los productos exfoliantes como los exfoliadores y máscaras ayudan a quitar las células de piel muerta de la superficie, revelando una piel fresca, brillante y limpia. Y ya que las espinillas son causadas por el exceso de suciedad y mugre en tus poros, cualquier producto que ayuda a minimizar esos escombros es indispensable en nuestra opinión. Y si no te gusta comprar productos o herramientas caras para exfoliar, simplemente puedes buscar en tu cocina una solución efectiva DIY. Como HuffPost lo dice, la Dra. Alicia Zalka, una dermatóloga con base en Connecticut y fundadora de Surface Deep, explica: “El bicarbonato de sodio es un ingrediente que a menudo es usado en la microdermoabrasión, que como un método de exfoliación, puede ayudar a minimizar las espinillas cuando se hace de forma regular”.

Un cepillo puede apoyar la causa Los cepillos para la piel también pueden hacer maravillas, y son mucho más efectivos que lavar tu piel solo con tus manos. Después de todo, tus manos solo pueden limpiar bien, mientras que un cepillo como puede penetrar mejor tus poros y remover la suciedad para evitar las espinillas. Claro, es un poco de derroche, pero si has estado luchando con las espinillas desde la pubertad (la lucha es real), entonces vale la pena cada centavo de la inversión. Último pero no menos importante, seamos honestas—vas a querer exprimir esas cosas horribles en tus poros lo más pronto posible. Es muy tentador apretar esos poros hasta que esas espinillas desaparezcan, pero si no lo haces bien, podrías terminar haciendo más daño que bien. En vez de tentar al destino apretando tu piel, y potencialmente más suciedad o infección a tus poros, usa unas banditas quita espinillas para quitar las espinillas y liberar tus poros de toda lo aceitoso que tanto quieres eliminar.

El dermatólogo puede ayudarte con las espinillas Si ni una de esas tácticas parece funcionar, entonces no te preocupes, no todo está perdido. Llama a tu dermatólogo y enlista ayuda profesional. Los doctores tienen herramientas especiales y productos con prescripción que pueden ayudarte a eliminar las espinillas cuando todo lo demás que has intentado ha fallado. Saben cómo deshacerse de las espinillas y pueden ayudarte a armar un plan de tratamiento basado en tu tipo de piel, y hasta pueden destapar tus poros con herramientas especializadas que son de la talla y forma perfecta para sacar la suciedad de tus poros. Tal vez no suene placentero, pero es sorprendentemente satisfactorio y realmente funciona.