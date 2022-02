Ok, así que tuviste la epifanía (por un sinnúmero de razones posibles) de que la inseminación artificial tal vez sea una buena opción para ti. Primero lo primero: necesitas el donante de esperma perfecto (asumiendo que no la harás con la esperma de tu pareja). Habla con cualquiera que haya concebido de esta forma y te dirá que escoger al donante de esperma puede ser aterrador.

Pero aunque toma mucho trabajo y paciencia, parece que más y más mujeres están criando por cuenta propia. La escritora Kat Bolick en un artículo titulado Should You Have a Baby on Your Own? para Cosmopolitan dijo: “California Cryobank, uno de los bancos de esperma más grandes de la nación, me dijo que han visto un crecimiento significativo en las clientas que escogen ser madres solteras desde principios del 2000, particularmente en los últimos 5-8 años”.

Los individuos que donan esperma

En el mundo de los donadores de esperma, hay dos tipos de donadores: donadores anónimos o donadores que conoces. Hay pros y contras para ambos, y mientras más sepas antes de convertirte en madre, más protegida estarás. Normalmente las tres rutas principales para la donación de esperma son: 1) ir a una clínica de fertilidad que guarde esperma congelada donada. 2) usar el esperma de un donador que tú ya conoces en donde puedan ir a una clínica de fertilidad juntos o, hacer que el donante te dé una muestra de esperma nueva directamente a ti en casa, y por último 3) viajar en búsqueda del tratamiento de fertilidad más adecuado.

Económicamente hablando, trabajar con un donante que conoces normalmente cuesta menos que trabajar con alguien que no, porque el esperma no necesita ser comprado. Sé muy consiente que con esperma nuevo debes someterte a dos exámenes de enfermedades infeccionas (como el del VIH) en un periodo de 6 meses. Del otro lado, el esperma donado de forma anónima al banco se requiere que se someta a este examen de salud por ley.