Contra todo pronóstico, un paciente de 101 años superó el coronavirus y fue dado de alta en uno de los principales epicentros del virus en el mundo: Italia.

Un hombre italiano de 101 años quien nació durante la pandemia de la gripe española sobrevivió a una infección por coronavirus a medida que el brote sigue asolando su país y se extendió por todo el mundo, reseñó Fox News.

Gloria Lisi, la vicealcaldesa de Rimini, una ciudad en la costa del mar Adriático en el norte de Italia, dijo que el paciente de 101 años había sido dado de alta de un hospital a principios de esta semana y ya regresó con su familia.

La funcionaria solo identificó al paciente de 101 años como el señor P, a quien Forbes catalogó como un “milagro”.

“Lo logró. El señor P lo logró. (Nos enseña que) incluso a los 101 años el futuro no está escrito”, expresó Lisi, según la agencia de noticias ANSA.

Su recuperación “verdaderamente extraordinaria” dio “esperanza para el futuro”, manifestó Lisi, según Forbes.

La vicealcaldesa contó que el hombre fue ingresado en un hospital en Rimini la semana pasada y dio positivo por COVID-19. Ella notó que él nació en 1919 y ha visto el mundo cambiar dramáticamente en el transcurso de su vida.

“Él vio todo, el sr. P, guerra, hambre, dolor, progreso, crisis y resurrecciones”, comentó.

El paciente de 101 años que superó el coronavirus nació cuando el mundo estaba lidiando con la gripe española, que fue causada por un virus H1N1 que infectó a un tercio de la población mundial y mató a aproximadamente 500 millones de personas, de las cuales 675,000 ocurrieron en los Estados Unidos. La pandemia se extendió en 1918 entre los movimientos de la Primera Guerra Mundial.

Italia ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos, en casos confirmados de coronavirus con 86.498, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins. El país tenía una cifra de muertos de 9.134 hasta del viernes por la noche.

Las autoridades italianas han impuesto bloqueos estrictos y restringido muchas actividades cotidianas para contener el virus, que suele afectar en mayor medida a personas mayores de 65 años.

He was born in 1919, during the Spanish Flu pandemic. He saw world wars, depressions, technological miracles, all of modernity unfold. Then, at 101, amidst a new pandemic, he caught coronavirus…

… but now he's recovered & gone home! What a life. https://t.co/w3snSzHcXD

— David Roberts (@drvox) March 27, 2020