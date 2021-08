Ahora, Alejandro Fernández, su hija Camila y su hermano Álex están desatando especulaciones por el hermetismo que se ha manejado sobre la salud del legendario cantante pues, no darán entrevistas y toda la información que surja será mediante comunicados médicos y de prensa.

Las especulaciones sobre la salud de Vicente Fernández no paran desde que se supo que estaba hospitalizado por una fuerte caída en su casa que le provocó un traumatismo raquimedular a nivel de columna cervical que lo mantiene grave, con asistencia ventilatoria y en terapia intensiva, pero ¿será que la familia se prepara para lo peor?

El alarmante comunicado de salud de Don Vicente Fernández

La familia Fernández se deslindó y no dará entrevistas ni comentarios sobre la salud de Don Vicente, pues en un comunicado fueron muy enfáticos en pedir privacidad: “Se solicita a los medios de su total comprensión, para que, por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca”.

Y continúa el hermetismo: “…Esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello. Recalcamos que toda información será por estos medios a través de los comunicados que emita el equipo médico. Gracias por su comprensión y apoyo”, lo que levantó más sospechas sobre un desenlace fatal.