Desde jugar al golf a jugar videojuegos en la consola con tu hijo, la mayoría de las actividades de interés requieren una nivel especialista que se puede lograr siguiendo algunas pautas que están diseñadas para tener mejor habilidad en… bueno, ¡en todo! Es así, resulta que la forma de lograr el dominio de algo se reparte en controlar muchas habilidades diferentes.

El dominio o maestría de cualquier tipo significa, generalmente, bastante trabajo. Miguel Ángel mismo dijo: “Si la gente supiera cómo me he esforzado en ser un maestro… no le parecería tan maravilloso”. Tampoco hace falta ir tan lejos, por supuesto que cuentan los dones naturales y el talento innato, pero si buscas dominar una nueva habilidad, echa un vistazo a nuestra lista para conseguirlo.

1. ¿Qué hacer?

Averigua qué habilidad deseas desarrollar y determina si te adaptas a ella y tienes, al menos, algo de talento para adquirirla.

2. Encuentre un profesor

Una buena instrucción en cualquier área puede ayudarte en tu aprendizaje para dominarla.