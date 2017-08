¿Sin lentes para el eclipse solar? No hay problema, tienes opciones (FOTOS Y VIDEOS)

A pocas horas de que se registre el eclipse solar del lunes 21 de agosto muchos aún no tienen sus anteojos especiales para ver de forma segura el fenómeno astronómico, el cual, según los expertos, se repetirá en unos 100 años.

Algunas tiendas minoristas y en línea a lo largo del país han reportado que sus suministros de lentes son escasos o que, simplemente, ya se agotaron.

Si a esta hora no tienes un par de gafas avaladas por la NASA para ver el eclipse, no te preocupes, tienes muchas opciones para verlo, ya sea en vivo, con ayuda de otros dispositivos o a través de internet con la transmisión especial de MundoHispánico. Acá están tus opciones:

¿Dónde puedo encontrar gafas especiales, si es que quedan?

Es posible que algunas tiendas todavía tengan, pero de seguro se venderán como pan caliente. Entra a la página web de Sociedad Astronómica Estadounidense, la cual tiene un listado de los vendedores autorizados.

Muchas librerías en el país también los estarán proporcionando. Encuentra una cercana en el mapa oficial de la NASA. Haz clic aquí.

No tengo lentes especiales. ¿Ahora qué hago?

No tienes tiempo de ir a comprarlos o buscarlos. Tranquilo. Tienes opciones.

Según la propia NASA: “La forma más segura y barata de ver un eclipse es una proyección, en la cual un agujero pequeño es utilizado para proyectar la imagen del sol en una pantalla colocada a medio metro o más desde la abertura”.

Muy bien, dicho esto, la traducción al ‘español’ sería tomar algo tan común como una caja de zapatos para crear tu propio dispositivo para ver el eclipse SIN MIRAR DIRECTAMENTE AL SOL. En serio, SIN MIRAR DIRECTAMENTE AL SOL. También puedes utilizar unos binoculares para proyectar la imagen del sol en una tarjeta blanca, pero NO DEBES MIRAR AL SOL DIRECTAMENTE CON LOS BINOCULARES.

Por si no quedó clara la recomendación de la NASA, no se preocupe, es sencilla: NO MIRE DIRECTAMENTE AL SOL DURANTE EL ECLIPSE.

A continuación te dejamos un video de la NASA sobre cómo crear tu propio dispositvo para ver el eclipse.

¿Puedo recurrir a mi celular?

El eclipse no dañara la cámara de tu teléfono, según el sitio web especializado en tecnología C/net e incluso brinda una lista de recomendaciones sobre cómo utilizar tu teléfono Android o iPhone para capturar el eclipse.

Si todo esta falla… ¿qué más me queda?

Simple, entra a mundohispanico.com desde temprano y a nuestras cuentas de redes sociales donde tendrás la cobertura más completa sobre el eclipse solar. También puedes compartir tus fotos sobre el evento en Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag #EclipseMundoHispanico.