2. Crea un ambiente cómodo: Procura que el lugar de estudio no esté cerca de espacios comunes como la sala o la cocina, así disminuirás el ruido y evitarás distracciones; regula la luz y la temperatura, de preferencia con iluminación y ventilación naturales, complementa con luz artificial blanca y ventiladores eléctricos. Usa sillas, mesas o escritorios que se adapten a la misma altura; las sillas deben facilitar tu postura corporal. Los muebles ergonómicos y la luz adecuada te ayudarán a ser más productivo, al tiempo que cuidas tu espalda y vista.

EL ORDEN NECESARIO

3. Accesorios: Si el espacio no es cerrado o es compartido, puedes usar accesorios como corchos, pizarrones o estantes para delimitar y definir tu espacio de estudio del resto de la casa. Incluye audífonos y lentes reflejantes entre tus accesorios indispensables; los audífonos son tus aliados para reducir el ruido ambiental y los lentes anti reflejantes para proteger tu vista si pasas mucho tiempo frente a la computadora.

4. Orden: Mantén el orden de todos los insumos que uses, esto te ayudará a no distraerte buscando algo cada vez que lo necesites; no satures tu mesa de trabajo y coloca sólo los elementos que necesites en ese momento. Ordena todo en cajas y guárdalas en estantes o archiveros, así también optimizarás tus espacios.