Esmeralda Romo, una adolescente latina, lleva ya desaparecida 7 meses

“Cuando su mamá salió a fijarse cinco minutos después, Esmeralda ya no estaba”, declaró a La Opinión la defensora de derechos humanos Ivette Boyzo, quien además está apoyando a la madre de la joven en el caso sobre la desaparición de su hija.

Esmeralda Romo Lugo fue vista por última vez por su madre, quien cuenta que su hija de entonces 15 años estaba sentada a las afueras de su casa tomando el aire a las 12:40 a.m. de aquel día de diciembre.

“Suerte en encontrar a su hija”

A las 12:50 a.m., la madre de Esmeralda se comunicó con la policía para reportar la desaparición de su hija. Sin embargo, los oficial no aparecieron en la residencia de la familia sino hasta hasta la 1:30 a.m., contó Boyzo.

Pero eso no fue todo, porque luego de conocer la situación la policía decidió no tomar acciones y cortar toda esperanza a la madre. “Solo dijeron: ‘Suerte en encontrar a su hija'”, indicó la defensora de derechos humanos.