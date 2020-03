La propagación del COVID-19 en California probablemente mantendrá cerradas las escuelas públicas del estado por lo que resta del año escolar, advirtió este martes el gobernador Gavin Newsom, tras firmar una legislación de 1.000 millones de dólares para ayudar en el combate de la enfermedad, según reseñó la agencia Efe.

“No quiero engañarlos, más de seis millones de niños en nuestro sistema y sus familias necesitan hacer algunos planes”, dijo Newsom en una conferencia de prensa.

Los distritos escolares que atienden a aproximadamente al 85% de los estudiantes en California han cerrado en respuesta a la pandemia de coronavirus, dejando a miles de estudiantes latinos en casa.

“Planearía y asumiría que es poco probable que muchas de estas escuelas, pocas o ninguna, abran antes de las vacaciones de verano”, advirtió el gobernador demócrata.

