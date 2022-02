Cada día tiene 24 horas, pero es probable que pases MUCHAS de esas horas en tu escritorio, y a menos que seas una de esas pocas suertudas cuyas oficinas tiene una hermosa vista, tu escritorio probablemente está obscuro y depresivo. Pero no tiene que ser de esa forma. Después de todo, la manera en que tu escritorio y espacio de oficina luce puede afectar positivamente (o negativamente) tu estado de ánimo y productividad durante tu día de trabajo y más.

De acuerdo con Sherry Burton Ways, una diseñadora de interiores, terapeuta de color y autora de: Feel Good Spaces: A Guide to Decorating Your Home for Body, Mind And Spirit: “La investigación de mercado ha mostrado que aproximadamente 80% de lo que percibimos o experimentamos está basando en el sentido de la vista de nuestro entorno… la mayoría de los diseños de las oficinas están sin inspiración. Por lo tanto, los entornos de trabajo crean empleados no inspirados y estresados”. Así qué ¿cómo te aseguras de crear un despacho de trabajo que es inspirador, tranquilo, feliz y con cero estrés? Para empezar, necesitas darle a tu escritorio un poco de amor estético. Muy seguido simplemente hacemos nuestro trabajo e ignoramos el diseño de nuestro escritorio, y trabajamos en un espacio desordenado que tiene cero personalidad, cero belleza y cero alegría. Estos tips simples pueden ayudarte a cambiar eso y lograr un entorno laboral que no solo se sienta más alegre, sino también más inspirador para hacer un buen trabajo todos los días.