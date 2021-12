Anaya, uno de nuestros autores latinos favoritos, escribió La historia de amor del viejo (The Old Man’s Love Story) y, para ser honestos, nos enamoramos un poco nosotros mismos. La historia captura maravillosamente el amor y el dolor de un hombre que ha perdido a su esposa y el autor crea una obra para ser recordada.

Confía en nosotros, ser escritor es un trabajo duro que a veces no parece merecer la pena. En palabras de la notable autora Sonia Nazaro dice: “Creo que ser un autor exitoso es difícil”. Es cierto que es difícil hacerlo como escritor, pero podría ser incluso más difícil tener éxito como un escritor latino . Por eso estamos agradecidos por algunos grandes escritores latinos de ayer, hoy y mañana… y esperamos que esta lista siga creciendo exponencialmente con el tiempo. Tanto la literatura de ficción como de no ficción de autores latinos es algo para atesorar, así que os animamos a tomar un riesgo: abrir un libro y conocer estos diez autores latinos que encontramos absolutamente cautivantes.

Manzano escribió La revolución de Evelyn Serrano (The Revolution of Evelyn Serrano) basado en su propia vida. Su libro está llena de sabiduría y pasión que te deja con ganas de más. Es una narrador increíblemente poderosa.

Uno de nuestros talentos latinos favoritos, Diaz escribió La breve maravillosa vida de Oscar Wao ( The Brief Wonderful Life of Oscar Wao) yes un escritor contemporáneo dominicano. También resulta ser un profesor de escritura creativa en el Massachusetts Institute of Technology. Tenemos gran respeto por este hombre.

8. El escritor Rick Najera

Con un título como Casi blanco: confesiones forzadas de un Latino en Hollywood… no te puedes equivocar, ¿no?

9. El escritor Luis Gutierrez

Este diputado ha defendido los derechos de los ciudadanos e inmigrantes por igual y nos encantó su relato de una vida en dos mundos: como un puertorriqueño en América y un puertorriqueño que no habla español. Su libros es Sigue soñando: mi viaje desde el Barrio a Capitol Hill. (Still Dreaming: My Journey from the Barrio to Capitol Hill).